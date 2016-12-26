Россияне частично растеряли оптимизм по сравнению с прошлым годом. Только треть граждан в отличие от половины в прошлом году смотрят в будущее с надеждой на лучшее, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».

Так, если год назад более половины (54%) россиян надеялись, что 2016 год будет лучше 2015-го, то в конце текущего года оптимистично настроены всего 33% респондентов. Правда, и число пессимистов продолжает снижаться уже который год подряд. Если в конце 2013 года более трети (35%) россиян не верили в лучшее в наступавшем 2014 году, то при нынешнем опросе представляют будущее в мрачном свете менее пятой части опрошенных (19%).

Таким образом, индекс оптимизма на наступающий 2017 год в России составил 14 процентных пунктов, изрядно «похудев» по сравнению с прошлым годом, когда его показатель равнялся 32 п. п., подскочив с 4 п. п. 2015 года.

Такие результаты подтверждаются другим декабрьским опросом о главных событиях года. Напомним, что более чем для 40% россиян уходящий год ассоциируется в первую очередь с кризисом, тяжелой экономической ситуацией. А годом ранее о кризисе говорил лишь каждый десятый опрошенный. Вероятно, проблема растущих цен и падающих доходов подорвала и общий оптимизм россиян, полагают эксперты.

В прошлом году россияне еще не в полной мере прочувствовали кризис, поясняет результаты опроса президент «Ромира» Андрей Милехин. По его словам, была надежда на скорый выход из сложной экономической и внешнеполитической ситуации. «Однако обстановка в течение года усугубилась, что и надломило надежды многих оптимистов. Впрочем, несмотря на сложные времена, число пессимистов тоже сокращается. Это говорит о том, что россияне верят, что хуже уже точно не будет», — говорит эксперт, отмечая, что Новый год всегда несет надежду на перемены к лучшему.

