Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности нижегородского Радиотехбанка на уровне «В+» с «негативным» прогнозом и отозвало рейтинг в связи с истечением срока действия и отказом банка от его актуализации. Об этом накануне сообщили в агентстве.
Как поясняется, поддержку рейтингу оказывают диверсификация ресурсной базы банка по крупнейшим кредиторам (доля средств десяти крупнейших кредиторов / групп кредиторов в валовых пассивах — 14,3% на 1 декабря 2016 года), операционная эффективность деятельности (покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности составило 142,9% за III квартал 2016-го) и хорошая обеспеченность портфеля кредитов, выданных юрлицам, ИП и физлицам (покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий достигло 142,7% на начало декабря).
Ключевое негативное влияние оказывают невысокая надежность средств, размещенных в межбанковские кредиты, а также уязвимость капитала к реализации кредитных рисков (на 1 декабря к снижению норматива Н1.2 до регулятивного минимума без увеличения капитала или снижения активов под риском может привести обесценение более чем 3,3% ссудной задолженности). Давление на рейтинг по-прежнему оказывают невысокие показатели рентабельности деятельности банка (ROE составляет минус 5,3%, ROA — минус 0,9% за год с 1 октября 2015-го) и недостаточно консервативная политика резервирования.
ПАО «НКБ «Радиотехбанк» — небольшой по размеру активов фининститут, основными направлениями деятельности которого являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, операции на межбанковском рынке. Основу ресурсной базы составляют вклады физлиц, дополняемые остатками на счетах и депозитами юридических лиц, а также собственным капиталом. Почти вся сеть продаж банка сосредоточена в домашнем регионе за исключением единственного офиса в Казани, на которую, тем не менее, приходится более 40% кредитного портфеля (против 56% на домашнюю Нижегородскую область).
Согласно данным раскрываемой отчетности, основными акционерами и бенефициарами банка являются компании и физические лица из Республики Татарстан: 29,85% акций банка принадлежит АИКБ «Татфондбанк», 11,91% приходится на ОАО «Национальная страховая компания Татарстан» (ОАО «НАСКО», бенефициары — ОАО «Ак Барс» банк и ряд физических лиц), бенефициаром 17,43% акций (через ООО «ТатИнКФинанс» и ООО «Активные технологии») является Линар Нугманов, 9,80% принадлежит ООО «УК «АктивАр» (бенефициар — Айдар Давлетгараев), 9,50% — ООО УК «ТатИнК» (Фируза Нуртдинова), 8,61% — ООО «Шарт» (Елена Нуриева), 3,28% — ОАО «Артуг» (Ильдус Мингазетдинов). Ряд физических лиц являются бенефициарами ООО «Креатив-Инвест», которому принадлежит 8,27% акций банка. Акционеры-миноритарии владеют 1,36% акций. Всего акционерами банка числятся 97 юридических и 205 физических лиц.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 4,74 млрд рублей (320-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,75 млрд, кредитный портфель — 2,96 млрд, обязательства перед населением — 2,05 млрд.