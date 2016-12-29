Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности нижегородского Радиотехбанка на уровне «В+» с «негативным» прогнозом и отозвало рейтинг в связи с истечением срока действия и отказом банка от его актуализации. Об этом накануне сообщили в агентстве.

Как поясняется, поддержку рейтингу оказывают диверсификация ресурсной базы банка по крупнейшим кредиторам (доля средств десяти крупнейших кредиторов / групп кредиторов в валовых пассивах — 14,3% на 1 декабря 2016 года), операционная эффективность деятельности (покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности составило 142,9% за III квартал 2016-го) и хорошая обеспеченность портфеля кредитов, выданных юрлицам, ИП и физлицам (покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий достигло 142,7% на начало декабря).



Ключевое негативное влияние оказывают невысокая надежность средств, размещенных в межбанковские кредиты, а также уязвимость капитала к реализации кредитных рисков (на 1 декабря к снижению норматива Н1.2 до регулятивного минимума без увеличения капитала или снижения активов под риском может привести обесценение более чем 3,3% ссудной задолженности). Давление на рейтинг по-прежнему оказывают невысокие показатели рентабельности деятельности банка (ROE составляет минус 5,3%, ROA — минус 0,9% за год с 1 октября 2015-го) и недостаточно консервативная политика резервирования.