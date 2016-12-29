Газпромбанк снизил ставки по кредиту на покупку новых иностранных и отечественных автомобилей. Прежде финансирование предоставлялось под 14—18% годовых в зависимости от срока кредита, типа автомобиля, автосалона и организации — работодателя клиента, а теперь кредит выдается под 13,75—16,25% годовых.



Остальные условия кредитования остались прежними. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% собственных средств клиента от стоимости авто, но может быть снижен до 15% при покупке иностранного автомобиля в автосалонах — партнерах банка. Сумма финансирования может достигать 4,5 млн рублей при покупке иностранного автомобиля и 2,4 млн рублей при приобретении отечественной машины, а срок — семь и три года соответственно.

«В результате произошедших изменений ставки по автокредиту банка стали еще более привлекательными для заемщиков. Также к преимуществам предложения банка относятся возможность клиента выбрать способ погашения кредита по своему усмотрению аннуитетными или дифференцированными платежами и отсутствие требований о необходимости покупки полиса личного страхования», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Страхование каско является обязательным.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).