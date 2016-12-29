Газпромбанк снизил ставки по кредиту на покупку новых иностранных и отечественных автомобилей. Прежде финансирование предоставлялось под 14—18% годовых в зависимости от срока кредита, типа автомобиля, автосалона и организации — работодателя клиента, а теперь кредит выдается под 13,75—16,25% годовых.
Остальные условия кредитования остались прежними. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% собственных средств клиента от стоимости авто, но может быть снижен до 15% при покупке иностранного автомобиля в автосалонах — партнерах банка. Сумма финансирования может достигать 4,5 млн рублей при покупке иностранного автомобиля и 2,4 млн рублей при приобретении отечественной машины, а срок — семь и три года соответственно.
«В результате произошедших изменений ставки по автокредиту банка стали еще более привлекательными для заемщиков. Также к преимуществам предложения банка относятся возможность клиента выбрать способ погашения кредита по своему усмотрению аннуитетными или дифференцированными платежами и отсутствие требований о необходимости покупки полиса личного страхования», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Страхование каско является обязательным.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
АО «Газпромбанк» — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России. Кредитная организация располагает развитой сетью дочерних банков и филиалов, входит в тройку крупнейших банков страны и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы. Через ПАО «Газпром» в капитале банка опосредованно участвует государство. Основными акционерами АО «Газпромбанк» являются НПФ «Газфонд» (49,65%), ПАО «Газпром» (35,54%), Внешэкономбанк (10,19%).
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 5 267,76 млрд рублей (3-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 629,96 млрд, кредитный портфель — 3 437,74 млрд, обязательства перед населением — 630,16 млрд.