Дома и в офисах бывшего владельца группы «Эстар» и экс-депутата Вадима Варшавского во вторник, 27 декабря, проходили обыски, связанные с расследованием уголовного дела о хищении 2,78 млрд рублей у банка «Петрокоммерц», который в настоящий момент является частью банка «ФК Открытие». Об этом накануне сообщило информагентство РБК со ссылкой на источник, узнавший о ситуации от знакомого Варшавского; информацию подтвердил собеседник, близкий к одной из сторон дела. Адвокат Варшавского Константин Степанов сказал РБК, что бизнесмена допросили по этому уголовному делу в качестве свидетеля. От разглашения деталей Степанов отказался.

Собеседник в правоохранительных органах уточнил РБК, что Варшавский проходит в качестве свидетеля по делу, которое московская полиция возбудила в мае 2016 года.

Уголовное дело было возбуждено МВД 4 мая 2016 года в отношении неустановленных лиц по статье 159.1 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Потерпевшим по этому делу МВД признало ФК «Открытие», к которой в середине 2015 года был присоединен банк «Петрокоммерц». Этот банк в 2012 году выдал Златоустовскому металлургическому заводу (ЗМЗ), входившему в состав «Эстар» Варшавского, кредит в размере 2,78 млрд рублей, который до сих пор не возвращен. По данным «Коммерсанта», личное поручительство по этому кредиту дал Варшавский. «По версии следствия, Варшавский являлся собственником завода (ЗМЗ. — Прим. РБК), дал личное поручительство, однако скрыл от банка тот факт, что завод под его гарантии до получения кредита также дал многомиллиардное поручительство (на 950 млн долларов. — Прим. РБК) компании, связанной с «Мечелом», — подтвердил один из собеседников РБК.

Газета «Коммерсант» в среду, 28 декабря, сообщила, что обыски проходили не только в загородном доме Варшавского на Рублевке и офисе «Эстара» в Зачатьевском переулке в центре Москвы, но и в Челябинской области, где находятся предприятия «Мечела» (Челябинский металлургический комбинат) Игоря Зюзина, который в 2009 году заключил соглашение о стратегическом партнерстве с ЗМЗ. Но официальный представитель «Мечела» заявила РБК, что на заводах компании не проводились обыски в рамках этого уголовного дела. ЗМЗ никогда не входил в состав «Мечела», с ним только было заключено соглашение о стратегическом партнерстве, подчеркнула она.

Однако «Ведомости» писали, что в конце 2013 года «Мечел» договорился о передаче активов ЗМЗ волгоградскому заводу «Красный Октябрь». А затем кипрская компания «Эндизия Лимитед», которая на тот момент была единственным собственником завода, решила его ликвидировать.

Согласно постановлению следователя следственной части ГСУ ГУ МВД от 2 июня 2016 года (у РБК есть копия), «неустановленные лица из числа руководителей» ЗМЗ для того, чтобы получить кредит в «Петрокоммерце» на 2,78 млрд рублей, в 2012 году «разработали план совершения преступления под видом получения кредита на пополнение оборотных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений». Так, они не указали, что ЗМЗ на тот момент уже был поручителем по кредиту на 950 млн долларов. В итоге руководство ЗМЗ не погасило кредит «Петрокоммерца», «похитив» предоставленные банком средства, решил следователь.



С Варшавским связаться не удалось, представитель «Открытия» отказался от комментариев.