Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве банков не указывать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) клиентов в титульной части кредитной истории.

Таким образом, с 1 января 2017 года обязанность кредиторов указывать СНИЛС заемщика при обращении в БКИ будет отменена. Это означает, что кредит можно будет брать и при отсутствии у потенциального заемщика СНИЛС.

Одной из причин отмены нормы об обязательном указании СНИЛС при запросе кредитных историй стало то, что ряд категорий граждан (самозанятые, а также лица, которые находятся на ведомственном пенсионном обеспечении) вправе не иметь СНИЛС.



Закон был принят Госдумой 16 декабря, одобрен Советом Федерации 23 декабря, вступает в силу со дня его официального опубликования.

