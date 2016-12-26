Страховая компания «ВТБ Страхование» получила уведомление от Банка России об ограничении лицензии на ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) и принимает данное решение регулятора, сообщает пресс-служба страховщика. В связи с этим СК прекращает продажи и пролонгацию полисов ОСАГО.
«Таким образом, «ВТБ Страхование» прекращает продажи и пролонгацию полисов ОСАГО на всей территории РФ. Обязательства по действующим договорам ОСАГО компания выполнит перед своими клиентами в полном объеме, обеспечивая высокий клиентский сервис», — говорится в комментарии.
Ранее в четверг сообщалось, что ЦБ с 28 декабря ограничил действие лицензии «ВТБ Страхования» на ОСАГО. Решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России, отмечается в сообщении регулятора. Для устранения выявленных нарушений ЦБ установил страховщику срок два месяца со дня вступления в силу настоящего приказа.
«ВТБ Страхование» последовательно уходит с рынка ОСАГО в течение последних двух лет, считая его убыточным, сказали Банки.ру в пресс-службе группы ВТБ.
За девять месяцев 2016 года «ВТБ Страхование» занимало 0,16% рынка ОСАГО (42-е место в сегменте). По общим сборам компания занимает седьмое место на страховом рынке РФ (за девять месяцев — 43,3 млрд рублей). Основные виды страхования — от несчастных случаев и болезней, а также страхование имущества граждан.
В «ВТБ Страховании» отмечают, что компания «продолжит активно развивать добровольные виды страхования как в корпоративном, так и в розничном сегменте».
ООО СК «ВТБ Страхование» – крупная универсальная компания, входящая в международную финансовую группу ВТБ. В 2015 году компания заняла седьмое место среди крупнейших российских страховщиков по объему собранной премии и первое место по сборам в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней. Основными направлениями деятельности компании в 2015 году являлись: страхование от несчастных случаев и болезней (41,58%) и государственное обязательное страхование жизни и здоровья (17,72%). Региональная сеть компании представлена 50 филиалами и более 70 другими обособленными подразделениями в 60 субъектах РФ. Головной офис компании находится в Москве.