Страховая компания «ВТБ Страхование» получила уведомление от Банка России об ограничении лицензии на ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) и принимает данное решение регулятора, сообщает пресс-служба страховщика. В связи с этим СК прекращает продажи и пролонгацию полисов ОСАГО.

«Таким образом, «ВТБ Страхование» прекращает продажи и пролонгацию полисов ОСАГО на всей территории РФ. Обязательства по действующим договорам ОСАГО компания выполнит перед своими клиентами в полном объеме, обеспечивая высокий клиентский сервис», — говорится в комментарии.

Ранее в четверг сообщалось, что ЦБ с 28 декабря ограничил действие лицензии «ВТБ Страхования» на ОСАГО. Решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России, отмечается в сообщении регулятора. Для устранения выявленных нарушений ЦБ установил страховщику срок два месяца со дня вступления в силу настоящего приказа.



«ВТБ Страхование» последовательно уходит с рынка ОСАГО в течение последних двух лет, считая его убыточным, сказали Банки.ру в пресс-службе группы ВТБ.

За девять месяцев 2016 года «ВТБ Страхование» занимало 0,16% рынка ОСАГО (42-е место в сегменте). По общим сборам компания занимает седьмое место на страховом рынке РФ (за девять месяцев — 43,3 млрд рублей). Основные виды страхования — от несчастных случаев и болезней, а также страхование имущества граждан.



В «ВТБ Страховании» отмечают, что компания «продолжит активно развивать добровольные виды страхования как в корпоративном, так и в розничном сегменте».