Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Кредит Урал Банка (Магнитогорск Челябинской области) на уровне «А+(I)», по рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

Согласно опубликованному накануне сообщению агентства, поддержку рейтингу банка оказывают высокая вероятность его поддержки со стороны собственника (Газпромбанк) в случае необходимости, высокий уровень достаточности собственного капитала (Н1.0 на 1 декабря 2016 года — 15,1%, значение Н1.1 и Н1.2 равно 13,1%) и хороший уровень обеспеченности ссудного портфеля. Агентство позитивно оценивает хорошую сбалансированность активов и пассивов Кредит Урал Банка по срокам на краткосрочном и долгосрочном горизонтах. Также положительное влияние на рейтинговую оценку оказали высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности, высокая доля ценных бумаг, входящих в ломбардный список ЦБ РФ, и возможность привлечения дополнительного фондирования в рамках сделок РЕПО.



Давление на рейтинговую оценку оказывают высокий уровень кредитования связанных сторон (на межбанковские кредиты, выданные ГПБ, по состоянию на 1 декабря приходится около 22% чистых активов) и высокая концентрация привлеченных средств на крупнейшей группе кредиторов (16,8% в валовых пассивах). Также агентство отмечает диспропорции, связанные с высокими оборотами по клиентским счетам, по отношению к активам банка. При этом за счет преобладания операций группы компаний «ММК» в структуре клиентских оборотов агентство оценивает влияние указанного фактора на рейтинг как умеренное. Также агентство негативно оценивает зависимость банка от средств физических лиц как основного источника фондирования при их низкой географической диверсификации (на Челябинскую область приходится 100% привлеченных средств) и нестабильность средств клиентов на счетах банка (чистый отток средств юрлиц в сентябре 2016-го составил 24,4%), связанную с колебаниями средств на расчетных счетах крупнейшего кредитора.