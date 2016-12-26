Проблемы финансового сектора Республики Татарстан подогреваются извне. Такое мнение в интервью «Реальному времени» высказал один из основных владельцев АвтоКредитБанка Фоат Комаров. По его мнению, Татфондбанк стал жертвой ажиотажа.

«Обычно панику провоцируют сами вкладчики. Одномоментный возврат денег просто невозможен. Деньги же размещены. Хотя и говорят о наличии быстрой ликвидности, о коэффициенте быстрой ликвидности, но она не может покрыть все вклады. Если придет масса людей и все начнут снимать деньги с карт, депозиты — ни один банк не выдержит. Люди сами подкашивают банки. И Татфондбанк, может быть, ажиотаж спалил», — сказал банкир. Он рассказал, что кредитную организацию поддерживали, «вливания шли со всех сторон».

Татарстан был всегда островком стабильности, а то, что произошло с Татфондбанком, «вообще труднообъяснимое явление», говорит Комаров.

«Роберта Ринатовича (Мусин, председатель правления банка. — Прим. ред.) я давно знаю. Он человек щепетильный, аккуратный, расчетливый. Татфондбанк — любимое его детище. Что произошло, объяснить я не могу. Для меня было шоком все произошедшее», — признался собеседник издания.

Банкир уверен, что если бы не было ажиотажа, то банк и дальше продолжал работать. «Пусть напряженно, но свои упущения наверстал бы и восполнил бы капитал, который оказался неэффективно используемым», — полагает Комаров.

При этом он считает, что сейчас жесткий контроль Центробанка будет способствовать завершению кризиса. «Регулятор работает. Это урок-шок для всех контрольных и надзорных органов. Уже не будет того снисходительного отношения. Будет жесткий спрос и контроль», — пояснил собеседник издания.

Напомним, в настоящее время в Татфондбанке работает временная администрация, проверяющая его финансовое состояние. По итогам ее работы будет принято решение о дальнейшей судьбе банка. ЦБ РФ 15 декабря ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца.



СМИ: ЦБ решил спасать Татфондбанк Центробанк возобновил переговоры о спасении Татфондбанка с крупными федеральными банками, а также может выделить порядка 120 млрд рублей на поддержку банков Татарстана, пишут «Ведомости». По данным издания, как именно и кем будут распределены средства по банкам, будет понятно уже до конца года.