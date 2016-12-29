Банк «Легион» ввел два вклада в долларах. Минимальная сумма депозита «Легион-Удобный!» — 1 тыс. долларов. Срок — от 720 до 730 дней. Доходность составит 2,5—3% годовых.

По вкладу предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции не менее чем за 60 календарных дней до окончания срока действия договора. Минимальная сумма допвзноса — 300 долларов. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Минимальная сумма депозита «Легион-Удачный!» — 5 тыс. долларов. Срок — от 720 и 730 дней. Проценты по вкладу начисляются по периодам. При минимальной сумме 5 тыс. долларов: с первого по 365-й день — 2%, с 366-го по 730-й день — 2,5%.

Средняя годовая процентная ставка за полный срок депозита составит 2,25%.

При минимальной сумме 20 тыс. долларов: с первого по 365-й день — 2,5%, с 366-го по 730-й день — 3%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 2,75%.

Вклад можно пополнять суммами от 500 долларов не менее чем за 60 календарных дней до окончания срока действия договора.

Расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов — ежемесячно.

«При досрочном расторжении договора по истечении 270 дней проценты по вкладам выплачиваются по ставке 1,5% годовых. Кроме того, повышены ставки по вкладам в долларах — «Легион-Золотой», «Легион-Прогрессивный» и «Легион-Копилка», — говорит эксперт Банки.ру Нелли Кучихина.

«Легион-Золотой» (от 15 тыс. долларов, от 91 до 549 дней) на срок от 367 до 549 дней открывается под 2,5—3% годовых (ранее — под 1,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Легион-Прогрессивный» (от 500 долларов, от 31 до 400 дней) на срок от 367 до 400 дней открывается также под 2,5—3% годовых (вместо 1,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Легион-Копилка» (от 200 долларов, от 91 до 400 дней) на срок от 367 до 400 дней можно разместить под 2—2,5% годовых (прежде — под 1,5%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Пополнять можно депозиты «Легион-Золотой» и «Легион-Копилка».