Банк «Зенит» опустил нижнюю границу диапазона процентных ставок по некоторым ипотечным кредитам на 0,75 процентного пункта.

Теперь покупка квартиры на вторичном рынке с кредитом от банка «Зенит» доступна под 12,75—14,5% годовых (ранее — под 13,5—14,5%), комнаты — под 13,25—15% (до этого — под 14—15%), земельного участка с жилым домом — под 13,75—15,5% (вместо 14,5—15,5%). Процентные ставки по кредиту на приобретение квартиры в строящемся доме составляют 13,25—15% годовых на этапе строительства и 12,75—14,5% — по завершении стройки и регистрации прав собственности и залога.

Прочие условия кредитования не изменились. Срок договора — до 30 лет, максимальная сумма кредита — 16 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос зависит от типа приобретаемой недвижимости: 15% стоимости квартиры на вторичном рынке, 30% стоимости дома с участком, 20% стоимости строящегося жилья или комнаты.



«При отказе заемщика от заключения договоров личного или титульного страхования процентная ставка увеличится на 1,5 либо 3 процентных пункта в зависимости от программы. Кредитная заявка рассматривается не более десяти рабочих дней. Подтверждение дохода возможно как справкой по форме 2-НДФЛ, так и справкой по форме банка, на размер ставки это влияния не окажет», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.