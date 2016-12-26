АО «Торговый Городской Банк» — небольшой по размеру активов столичный банк, долгое время работавший в Твери. Располагает достаточно развитой сетью терминалов самообслуживания и уверенными позициями на рынке инкассации. Характер бизнеса — универсальный, с упором на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, а также банк активно привлекает средства населения во вклады. Фондируется преимущественно за счет вкладов населения.

На текущий момент бенефициарами кредитной организации выступают Геннадий Трофимов (27,67%), член совета директоров Тимофей Хлопотин (10,00%), Сергей Журавкин (9,99%), Рената Малинина (9,99%), Сергей Гришин (9,04%), Абдулгамид Ахмедов (7,35%), Марк Горский (7,20%), председатель совета директоров Сергей Юнин (5,56%), Инна Бойко (5,47%), Алексей Гостюхин (5,46%), Дмитрий Куляко (1,43%), миноритарии (0,84%).

По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 9,97 млрд рублей (224-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,17 млрд, кредитный портфель — 6,05 млрд, обязательства перед населением — 6,91 млрд.