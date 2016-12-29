Зная прикуп, можно жить в Сочи. Стоит продать мезонет на испанской Ривьере, немножко еще добавить в ипотеку, и «двушка» на окраине Адлера — вот она, почти в кармане. Этим принципом сегодня, кажется, и руководствуются банки при отборе заемщиков. И не только они.