Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Московского Нефтехимического Банка на уровне «А(I)», по рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

Как указано в опубликованном накануне сообщении агентства, основными факторами, оказывающими положительное влияние на рейтинговую оценку, выступила высокая рентабельность деятельности банка (за год с 1 октября 2015-го показатель ROE по прибыли после налогообложения составил 13,7%) в сочетании с хорошим уровнем покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности. Также позитивно оцениваются высокие значения нормативов краткосрочной ликвидности и высокий уровень достаточности капитала (Н1.0 на 1 декабря 2016 года — 17,4%, Н1.0 и Н1.2 составили 14,3%; запас капитала над нормативным минимум позволяет абсорбировать полное обесценение до 15% остатка ссудной задолженности без сокращения активов под риском). Поддержку рейтингу оказывают высокий уровень обеспеченности кредитного портфеля и приемлемая концентрация привлеченных средств на крупных кредиторах.

Факторами, оказывающими негативное влияние на рейтинговую оценку, являются сохраняющееся невысокое качество кредитного портфеля в сочетании с практикой предоставления валютных кредитов заемщикам, не получающим соответствующей валютной выручки. Также негативно на рейтинг повлияла высокая зависимость ресурсной базы банка от средств физлиц и индивидуальных предпринимателей как основного источника фондирования. Кроме того, давление на рейтинговую оценку оказала необходимость доформирования резервов по вложениям в долговые ценные бумаги кредитной организации с действующим мораторием на удовлетворение требований кредиторов.

Также агентство подтвердило рейтинг кредитоспособности Московско-Парижского Банка — на уровне «А(III)» со «стабильным» прогнозом.

Положительное влияние на рейтинг оказывают высокий уровень достаточности капитала банка (Н1.0 на 1 декабря — 36,8%, значение Н1.2 и Н1.1 равно 28,7%) и низкий уровень просроченной задолженности на балансе (0,1%). Кроме того, аналитики отмечают хорошую сбалансированность активов и пассивов банка по срокам на долгосрочном горизонте, широкий спектр источников дополнительной ликвидности. Позитивно на рейтинг влияет приемлемый уровень обеспеченности кредитного портфеля.



Негативное влияние на рейтинг оказывает невысокий уровень рентабельности бизнеса банка (ROE по прибыли после налогообложения за год с 1 октября 2015-го — 4,6%), высокая концентрация кредитного портфеля по юрлицам и ИП на одной отрасли и высокая доля кредитов заемщикам, имеющим отдельные признаки экономической зависимости от бизнеса бенефициаров банка. По-прежнему негативно на рейтинг влияют риски сжатия бизнеса банка вследствие продажи девелоперского блока бизнеса крупной строительной компании, которая обслуживается в банке, а также наличие диспропорций между оборотами по клиентским счетам и объемом активов банка. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают высокая доля ссуд III категории качества, высокая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска и узкая клиентская база в сегменте кредитования юрлиц и ИП, которое является одним из ключевых направлений бизнеса.