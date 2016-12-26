Банк России с 29 декабря отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Банка на Красных Воротах (регистрационный номер 2472) и НКБ (регистрационный номер 2942). Об этом в четверг сообщила пресс-служба регулятора.

В Центробанке отметили, что решение об отзыве лицензий принято в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, и применением мер, предусмотренных законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Кроме того, ЦБ принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков обоих банков.

Согласно данным Банка России, Банк на Красных Воротах проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. «Адекватная оценка принимаемых рисков привела к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», — говорится в сообщении Центробанка. Кроме того, в связи с потерей ликвидности кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами, отмечает регулятор.

Источник: НКБ отключен от БЭСП Коммерческий банк НКБ с 16 декабря отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП). Об этом Банки.ру стало известно от источника в банковской сфере.

НКБ при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски, отмечают в Центробанке.

НКБ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по своевременному направлению в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не исполняла требования предписания надзорного органа в части введенного запрета на осуществление отдельных банковских операций Банк России

Руководство и собственники кредитных организаций не предприняли необходимых мер по нормализации их деятельности, констатируют в ЦБ.

Оба банка — участники системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов начнет расчеты с вкладчиками не позднее 18 января (с учетом новогодних праздников).

Ранее сообщалось о том, что оба банка были отключены от от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП): НКБ — с 16 декабря, Банк на Красных Воротах — с 23 декабря. Кроме того, Банк на Красных Воротах в последнее время не проводил операции по счетам клиентов.