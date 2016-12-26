Агентство по страхованию вкладов осуществило более половины выплат по страховому случаю Татфондбанка. За три дня 72 тыс. вкладчиков получили 28,7 млрд рублей, что составляет 53% страховой ответственности АСВ, сообщается на сайте агентства.

Страховой случай в отношении Татфондбанка наступил в связи с введением Центробанком 15 декабря этого года трехмесячного моратория на удовлетворение требований кредиторов финучреждения.



Расчеты с вкладчиками стартовали 26 декабря и осуществляются пятью банками-агентами: Сбербанком, ВТБ 24, Россельхозбанком, банком «ФК Открытие» и «Ак Барсом». Заявления на выплату страхового возмещения могут подаваться вкладчиками до дня окончания действия моратория.

В Татарстане до конца недели составят реестр пострадавших клиентов Татфондбанка Минэкономики Татарстана до конца недели составит реестр юридических лиц, руководители которых считают себя пострадавшими после прекращения Татфондбанком расчетно-кассового обслуживания. Об этом сообщил журналистам министр экономики региона Артем Здунов, передает ТАСС.