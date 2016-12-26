Агентство по страхованию вкладов осуществило более половины выплат по страховому случаю Татфондбанка. За три дня 72 тыс. вкладчиков получили 28,7 млрд рублей, что составляет 53% страховой ответственности АСВ, сообщается на сайте агентства.
Страховой случай в отношении Татфондбанка наступил в связи с введением Центробанком 15 декабря этого года трехмесячного моратория на удовлетворение требований кредиторов финучреждения.
Расчеты с вкладчиками стартовали 26 декабря и осуществляются пятью банками-агентами: Сбербанком, ВТБ 24, Россельхозбанком, банком «ФК Открытие» и «Ак Барсом». Заявления на выплату страхового возмещения могут подаваться вкладчиками до дня окончания действия моратория.
Минэкономики Татарстана до конца недели составит реестр юридических лиц, руководители которых считают себя пострадавшими после прекращения Татфондбанком расчетно-кассового обслуживания. Об этом сообщил журналистам министр экономики региона Артем Здунов, передает ТАСС.
ПАО «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов и собственного капитала. Кредитная организация является универсальной, оказывает все виды услуг. Обслуживает большое число крупных корпоративных клиентов, представляющих промышленный, энергетический, строительный сектора. Обладает развитой сетью продаж. Активно развивает розничные программы.
На настоящий момент основными акционерами выступают ООО «Новая нефтехимия» с долей в 20,24%, АО «Татспиртпром» — 17,33%, Республика Татарстан через Министерство земельных и имущественных отношений РТ (МЗИО РТ) — 15,23%, ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» — 8,74%, Наталья Богданова — 8,74% (через АО «УК Регионфинансресурс»), ЗАО «Гелио-полис» — 6,46, Ильдус Мингазетдинов — 5,19% (через ООО «Артуг-Финанс», ОАО «Артуг»), ООО «Свитиль» — 3,6% (конечный бенефициар — Ильдар Аипов), АО «Фоника» — 3,9%. Доля ЗАО «ТПК Агро-Трейд» составляет 3,4%, ОАО «НАСКО» — 2,39%. Оставшаяся часть акций — 4,79% — распределена между акционерами-миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 210,55 млрд рублей (42-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 27,22 млрд, кредитный портфель — 118,12 млрд, обязательства перед населением — 75,01 млрд.