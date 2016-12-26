Сбербанк принял решение о списании долгов погибших в авиакатастрофе Ту-154, сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр транспорта РФ, председатель комиссии по расследованию трагедии Максим Соколов.

«Сбербанк принял решение о списании кредитов, долгов погибших, но для этого необходимо получить соответствующие заявления от близких родственников», — сказал он. Соколов сообщил, что заявления будут приниматься не только в Сбербанке, но и в соответствующих штабах Минобороны и Минтруда.

«По согласованию с руководством наших крупнейших банков — Сбербанка и ВТБ в первую очередь — ряд отделений в Москве будут работать для необходимости обеспечения выплат в новогодние праздники», — уточнил он.

Соколов также сказал, что планирует обсудить с некоторыми банками списание кредитов погибших при происшествии в Сочи.

«Решение Сбербанка (о списании кредитов) было принято буквально накануне нашей пресс-конференции. Сразу после ее завершения я проведу переговоры с руководителями других банков. Эта позиция будет тоже доведена до родственников погибших», — уточнил он.

Крушение самолета Ту-154 произошло 25 декабря рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека — военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.