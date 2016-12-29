ЦБ установил официальные курсы валют на 30 декабря. Курс доллара понизился на 39,39 копейки, составив 60,273 рубля (60,6669 рубля на 29 декабря). Курс евро уменьшился на 46,65 копейки, до 63,0214 рубля (63,4879 рубля на 29 декабря).

Рубль остается невосприимчивым к усилению доллара на внешнем валютном рынке, отмечает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский. Он не исключает, что национальная валюта закончит год с почти 20-процентным укреплением по сравнению с показателями на начало 2016 года.

«Жесткая политика ЦБ РФ, создание условий для carry-trade, а также упорное стремление «выкинуть» с внутреннего валютного рынка спекулянтов и снизить инфляционное давление сделали свое дело — рубль оказался среди лидеров роста по итогам года», — комментирует эксперт. По его словам, дальнейшее продвижение вверх котировок нефти будет усиливать его позиции.

Российская валюта получила поддержку как от внешних, так и от внутренних факторов, продолжает аналитик TeleTrade Александр Егоров. «Налоговые выплаты на фоне роста нефтяных фьючерсов придали позитивный импульс национальной валюте под конец года. Внимание рынка приковано к реализации соглашения ОПЕК и не входящих в картель государств о сокращении добычи, вступающего в силу с 1 января 2017 года», — указывает эксперт.

Мартовский фьючерс североморской смеси Brent плавно, но неуклонно приближается к целевой отметке 58 долларов за баррель, продолжает он. «Если нефть закончит год на достигнутых максимумах, то начало следующего года обещает новые рекорды. Уровень в 60 может быть достигнут достаточно быстро», — полагает Егоров. При этом он подчеркивает, что ключевое условие такого развития событий — соблюдение достигнутых в Вене договоренностей.