Рубль укрепится на новогодних праздниках, не исключен уход пары доллар/рубль ниже отметки 60 рублей в ближайшие дни, считают аналитики, опрошенные порталом Банки.ру. В течение года они не ожидают закрепления пары ниже данной отметки из-за существенной дефицитности бюджета, но на короткий период предполагают такую возможность.

«По нашим ожиданиям, рубль в рождественские каникулы может укрепиться от текущих уровней. Мы не исключаем ухода пары доллар/рубль ниже отметки 60 в ближайшие дни. Ключевым фактором поддержки должно стать вступление с начала года в фазу реализации ОПЕК и другими нефтедобывающими странами соглашения о сокращении добычи нефти. Это может поднять котировки «черного золота» на несколько процентов и тем самым оказать поддержку рублю», — прогнозирует поведение валют на новогодних праздниках управляющий директор компании «БКС Ультима» Виталий Багаманов.

Главный аналитик Nordea Ольга Лапшина отмечает, что рубль может получить поддержку от высоких цен на нефть, которая уже закрепилась над отметкой 56 долларов за баррель, и предпринимает попытки пройти выше.

Стали известны точные данные о сокращении уровня добычи нефти странами вне ОПЕК Согласно достигнутому в субботу в Вене соглашению ОПЕК с независимыми производителями нефти о сокращении добычи 11 стран вне картеля сократят добычу на 558 тыс. баррелей.

«В начале года появится первая информация о том, насколько аккуратно страны выполняют установленные лимиты по ограничению добычи, что может способствовать дальнейшему росту котировок нефти. В связи с чем во время новогодних каникул рубль может показать локальное укрепление ниже уровня 60 рублей за доллар. В целом в течение года мы не ожидаем закрепления ниже данной отметки из-за существенной дефицитности бюджета, тем не менее на короткий период это выглядит вполне возможным», — добавляет эксперт.

Аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев также прогнозирует укрепление рубля до отметки 59,5 или даже 59 за доллар.

«Мы полагаем, что на forex пара евро/доллар в ближайшие дни вернется выше отметки 1,05 (доллара за евро) и начнет движение к 1,08, что отразится и на курсе доллара против рубля. Так что за праздники доллар/рубль имеет шансы показать отметку 59,5 или даже 59 (рублей)», — отмечает аналитик.

«У нас каникулы, а на Западе уже полноценные торговые будни, в которые часто наблюдаются крупные движения после затишья в последние две недели года, связанного с празднованием католического Рождества. Нефть, вполне вероятно, продолжит тренд на рост и может показать новые максимумы. Прорыв же по паре доллар/рубль психологического уровня в 60 рублей за доллар может спровоцировать массовое закрытие длинных позиций по паре. Впрочем, с учетом того, что нефть в рублях в моменте находится достаточно высоко, на отметке 3 420 (рублей за баррель), рубль может заметно вырасти и при небольшом росте цены нефти», — добавляет Михеев.

Ведущий аналитик AMarkets Артем Деев настроен не столь оптимистично. По его мнению, дальнейшего укрепления рубля ожидать не стоит, а курс доллара в первую декаду января может дойти до 63 рублей.

«Текущие котировки абсолютно справедливы для актуальных цен на нефть. Однако рынок «черного золота» вот-вот столкнется с коррекцией, которая может проявиться уже в начале 2017 года. Вчера вышли данные по запасам нефти в США по версии API, согласно которым запасы выросли. Тем не менее логичной ценовой разгрузки Brent после этого не последовало», — указывает эксперт.

«Сегодня выйдут официальные цифры от Минэнерго США, которые, скорее всего, повторят оценку API, а уже завтра трейдерам будет представлен отчет от Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Всю эту статистику участники рынка поспешат отыграть через снижение котировок нефти, однако не сейчас, а уже в новом, 2017 году. На текущий момент на рынке еще преобладает позитив, связанный с ожиданиями реализации договоренностей ОПЕК. Но уже в начале 2017 года можно будет рассчитывать на просадку цен на «черное золото» ниже 55 долларов за баррель, что априори обеспечит девальвационным импульсом и рубль. Учитывая сказанное, цель на первую декаду января по паре доллар/рубль — 63», — рассуждает Деев.

«Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть, которые тестируют годовые максимумы. На этом фоне курс рубля к доллару имеет тенденцию к укреплению, а цена барреля нефти в рублях приблизилась к уровню 3,4 тысячи рублей, что является максимальным значением с сентября 2015 года. Ситуация притока средств иностранных инвесторов на российский рынок под влиянием carry trade сохраняется и вполне может продолжиться в январе», — говорит начальник аналитического отдела ИК «Русс-Инвест» Дмитрий Беденков.

Эксперт также отмечает, что последние три года в январе наблюдалось снижение индекса РТС.

«Многие инвесторы ребалансируют портфели в начале года, что приводит к росту волатильности и зачастую сопровождается оттоком средств из рисковых активов. С технической точки зрения курс доллара пробил линию Фибоначчи на уровне 63,8 рубля за доллар, и следующая линия расположена на уровне 58,1 рубля. В то же время не исключен отток средств из рисковых активов на глобальных рынках в начале года. Поводом к распродажам может стать обострение ситуации в банковском секторе Италии, которая актуализировалась к концу года», — добавляет Беденков.



Он предупреждает, что в этом случае в начале года может возобновиться тенденция к обесценению рубля на валютном рынке.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru