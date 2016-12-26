Назначение на пост главы Внешэкономбанка было серьезным вызовом, но результаты первого года работы принесли свои плоды: удалось принять новую стратегию развития госкорпорации, улучшить финансовый результат, решить вопросы ликвидности и прорваться на новые зарубежные рынки, заявил глава ВЭБа Сергей Горьков.



Президент РФ Владимир Путин в феврале 2016 года подписал указ об освобождении от должности главы ВЭБа Владимира Дмитриева, занимавшего этот пост почти 12 лет, и назначении вместо него выходца из Сбербанка Сергея Горькова. Дискуссии властей о спасении ВЭБа активизировались в ноябре 2015 года, когда выяснилось, что госкорпорация находится в преддефолтном состоянии и для погашения ее долгов до 2020 года нужно найти 1,3 трлн рублей.

«Первое — я благодарен за доверие, которое мне было оказано руководством страны, потому что, да, действительно, для меня это был очень серьезный челендж (вызов). Поскольку ситуация, которая была, — я не предполагал, что она такая, я думал, что она все-таки проще, чем казалась», — прокомментировал Горьков свое назначение на пост главы госкорпорации в интервью телеканалу «Россия 24».

«С другой стороны, — хорошо, если бы я знал все, у меня возникли бы как у любого банкира, который оценивает риски в первую очередь, — я бы начал думать в контексте риск-менеджмента и подумал бы лишний раз. Есть такое выражение: «Смелость города берет», поэтому в таких реструктуризационных проектах нужна смелость, конечно», — добавил он.

Горьков доволен тем, что за период его руководства госкорпорацией удалось принять новую стратегию развития ВЭБа. «Она уникальна для банка развития, не только для нас, но и банков развития в мире. Я доволен тем, что мы сделали результат лучше, чем мы ожидали. Я доволен, что мы в этом году решили вопросы ликвидности следующего года. Я доволен, что мы прорвались на ряд рынков, в том числе сейчас мы близки к тому, чтобы в следующем году прорваться и на арабские рынки», — отметил топ-менеджер.