Сбербанк и «Ростелеком» реализовали сделку по созданию субфонда коммерческой недвижимости в форме совместного предприятия с уставным капиталом 4 млрд рублей. Сделка организована департаментом инвестиционной деятельности Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционного подразделения Сбербанка при участии ООО «Сбербанк Инвестиции» (100-процентная дочерняя компания Сбербанка), уточняется в сообщении на сайте кредитной организации.

Как поясняется, «цель совместного предприятия — развитие портфеля недвижимости для максимального раскрытия инвестиционного и девелоперского потенциала объектов».

Сбербанк через «Сбербанк Инвестиции» вносит 2 млрд рублей в совместное предприятие и становится его 50-процентным участником. Финансирование проекта от других банков не привлекается. Под управление СП переходят 16 объектов коммерческой недвижимости в девяти городах России, в том числе шесть объектов находятся в Санкт-Петербурге и два — в Московской области. Ранее все эти объекты общей площадью свыше 100 тыс. кв. м находились в собственности «Ростелекома».

«Эта сделка реализуется в рамках стратегической инициативы по монетизации существующего портфеля недвижимости компании, одобренной советом директоров. Пилотный проект со Сбербанком позволит сделать первый практический шаг в направлении развития и реализации концепции корпоративного фонда недвижимости «Ростелекома», — отметил вице-президент по правовым вопросам «Ростелекома» Михаил Иржевский.



«Сбербанк выступает долгосрочным стратегическим партнером «Ростелекома». Мы как инвестор заинтересованы в развитии девелоперского и инвестиционного потенциала объектов, находящихся в собственности и под управлением нашего совместного предприятия. Партнерство ведущих корпоративно-инвестиционных банков с телекоммуникационными компаниями, направленное на инвестирование в сектор недвижимости, уже успешно реализуется во всем мире. Мы рады, что стали пионерами продвижения подобной стратегии в России. Надеемся, что успешная реализация данной пилотной сделки не только укрепит наше взаимовыгодное сотрудничество, но и послужит позитивным сигналом для рынка, придав важный импульс дальнейшему развитию партнерства стратегических и финансовых игроков для эффективного управления и инвестирования в активы в секторе недвижимости», — прокомментировал управляющий директор департамента инвестиционной деятельности Sberbank CIB Джеймс Корриган.