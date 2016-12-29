«Русский Стандарт» запустил акцию, по условиям которой в период с 28 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 года в рамках программы лояльности «RS Cashback» начисляются дополнительные бонусные баллы в размере 4% от суммы при бронировании отелей на сайте Booking.com с помощью дебетовых или кредитных карт банка.

«Стоит отметить, что дополнительные бонусные баллы суммируются с полагающимся по стандартным условиям программы «RS Cashback» бонусом в размере 1% от суммы любой безналичной покупки. Таким образом, в течение двух месяцев можно получить повышенный бонус в размере 5%», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Екатерина Булычева.

Также по программе действуют ранее запущенные акции:

— в категории «Супермаркеты» в период с 1 октября 2016 года по 31 января 2017 года начисляются повышенные баллы в размере 5% от суммы, но не более 3 000 бонусов за период проведения акции;

— в период с 10 августа 2016 года по 9 августа 2017 года 10% за заказ букета на сайте «Гранд Флора»;

— в период с 10 августа 2016 года по 9 августа 2017 года 7% при оформлении заказа в книжном интернет-магазине «Эксмо».

В дальнейшем накопленные бонусные баллы (1 бонус = 1 рубль) можно потратить на товары или подарочные сертификаты из каталога вознаграждений, оплатить ими мобильную связь, жилищно-коммунальные и другие услуги в интернет-банке на сумму не менее 500 рублей или перевести на любой банковский счет, а также в пользу Благотворительного фонда Константина Хабенского.

В программе «RS Cashback» участвуют следующие карты: «Стандарт Классик», «Стандарт Голд», «Простой выбор», «Банк в кармане», «Банк в кармане Gold» и «Банк в кармане Platinum».