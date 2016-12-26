Всероссийское спортивно-физкультурное общество «Динамо» приняло предложение ВТБ о покупке 74,99% акций футбольного клуба «Динамо» за 1 рубль при условии подписания трехлетнего спонсорского договора между ВТБ и обществом. Об этом сообщили в пресс-службе общества.



Решение о покупке акций было принято на заседании президиума общества «Динамо» в четверг.

«Президиум центрального совета общества «Динамо» после детального и обстоятельного обсуждения принял единогласное решение принять предложение ВТБ о покупке 74,99% акций ФК «Динамо» за 1 рубль с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и обществом «Динамо» на три года. Данный договор предусматривает спонсирование как общества, так и профессиональных спортивных клубов», — рассказали в пресс-службе.

ВТБ получит за долги от ФК «Динамо-Москва» его долю в проекте «ВТБ Арена Парк» Футбольный клуб «Динамо-Москва» согласился продать ВТБ принадлежащую ему по инвестиционному соглашению долю в девелоперском проекте «ВТБ Арена Парк», сообщил «Ведомостям» председатель Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» (ОГО ВФСО «Динамо») Владимир Стржалковский. Обществу принадлежит 25% акций футбольного клуба.