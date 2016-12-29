Банки группы ВТБ — ВТБ 24 и розничное подразделение ВТБ — по итогам 2016 года выдали более 320 млрд рублей ипотечных кредитов, превысив показатель прошлого года в 1,5 раза. При этом объем выдачи розничного блока ВТБ составил 40 млрд рублей, что стало рекордным показателем за всю историю банка.



По итогам года почти половина ипотечных выдач приходится на госпрограмму: за 11 месяцев ВТБ 24 и ВТБ выдали почти 140 млрд рублей. Всего за два года действия программы банками группы выдано около 120 тыс. ипотечных кредитов на сумму 220 млрд рублей. Доля ВТБ 24 и розничного подразделения ВТБ в программе составляет 28%.

Ипотечный портфель группы ВТБ по итогам 2016 года достиг показателя почти в 1 трлн рублей. Совокупная доля ВТБ 24 и розничного подразделения ВТБ на рынке ипотеки составляет 21,5%.