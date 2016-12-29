Минфин РФ по итогам последних аукционов по размещению облигаций федерального займа увеличил чистый объем размещения в 2016 году до 500 млрд рублей, сообщает РБК.

По данным Московской биржи, суммарный объем размещенных пяти- и шестилетних ОФЗ на двух аукционах Минфина в среду, 28 декабря, составил 18 млрд рублей.

На первом аукционе были размещены пятилетние бумаги на 10 млрд рублей, при этом спрос в 3,3 раза превысил предложение. Средняя доходность по этим бондам составила 8,3% годовых. По информации Московской биржи, в ходе размещения было заключено две сделки объемом по 5 млрд рублей. По словам аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, судя по тому, что на торгах было выставлено две заявки по одной цене и одинакового объема, покупателем ОФЗ мог выступить один крупный банк. «На рынке аналогичные выпуски торгуются с доходностью 8,4% годовых», — отмечает он.

На втором аукционе ведомство предложило госбумаги с переменным купоном и погашением в ноябре 2022 года, продав их на сумму 8 млрд рублей. При этом спрос инвесторов был почти в три раза выше и составил 22,65 млрд. Средняя доходность по этим бондам составила 10,48% годовых.

«Повышенный спрос был обеспечен за счет банков, которым под конец года необходимо увеличивать портфель ликвидных бумаг в связи с ужесточениями требований к ликвидности со стороны ЦБ», — говорит аналитик Sberbank CIB Николай Минко. Он отметил, что после объявления результатов размещения доходности сравнимых по срокам погашения ОФЗ скорректировались, упав на 1—5 базисных пунктов.

Минфин сообщил, что с учетом состоявшихся двух аукционов программа государственных внутренних заимствований была исполнена практически полностью: объем чистого привлечения составил 500 млрд рублей.

Минфин планирует в следующем году занять на внутреннем рынке вдвое большую сумму — 1 трлн. По словам директора долгового департамента Минфина Константина Вышковского, объемы предложения ОФЗ на аукционах вырастут со средних 20 млрд до 30—40 млрд рублей в день. При этом, как рассказал чиновник в интервью агентству Bloomberg, таким образом власти рассчитывают снизить расходы Резервного фонда на покрытие дефицита бюджета, заместив их внутренними займами.

​Минфин в 2017 году планирует удвоить объем внутренних займов Минфин России уверен, что сможет удвоить объем внутренних займов в 2017-м с рекордного уровня в этом году, не повышая при этом доходность облигаций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на директора департамента государственного долга и государственных активов Константина Вышковского.



По словам Вышковского, к 2019 году Минфин планирует финансировать до 90% дефицита бюджета за счет внутренних и внешних займов. Сейчас за счет ОФЗ и евробондов бюджет покрывает только 20% дефицита. При этом в следующем году в ведомстве рассчитывают занимать «без резкого удорожания стоимости заимствований». Помочь разместить запланированный 1 трлн рублей облигаций Минфину, как считает чиновник, могут банки, у которых в условиях нарастающего профицита ликвидности достаточно свободных средств для инвестиций в госбумаги.

«Траты резервных фондов, действительно, увеличат спрос банков на ОФЗ, однако некоторую конкуренцию Минфину в следующем году могут составить корпоративные заемщики», — считает Николай Минко. По его словам, поддержку Минфину традиционно оказывают и иностранцы, доля которых на 1 ноября 2016 года составляла 26,8% против 21,5% на начало года. «Доля нерезидентов в государственных облигациях будет снижаться», — считает аналитик.

В Минфине, напротив, ожидают сохранения устойчивого спроса нерезидентов на ОФЗ в следующем году.

По мнению директора аналитического департамента ИК «Регион» Валерия Вайсберга, планы Минфина могут оказаться под угрозой из-за повышения ставки Федеральной резервной системой США в 2017 году. «Это снизит интерес нерезидентов к российским бумагам, поэтому Минфину придется рассчитывать на спрос со стороны внутренних инвесторов — пенсионных фондов и физлиц», — говорит он.

Эксперт напоминает, что в следующем году в НПФ поступит около 364 млрд рублей за счет средств пенсионных накоплений, часть из них пойдет на покупку ОФЗ. «Определенную активность проявят и граждане, поскольку есть вероятность того, что доходность депозитов в 2017 году продолжит падать. Доходность госбумаг, согласно ожиданиям рынка, будет оставаться на уровне 8% годовых», — рассуждает Вайсберг.

Что касается банков, то, по его словам, они могут предпочесть ОФЗ депозитным аукционам ЦБ или облигациям Банка России. В сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор готов выпускать такие облигации по мере роста профицита ликвидности в банковской системе.



«Сейчас только 7% активов банков вложено в рублевые облигации, у крупных банков эта доля может быть больше. Нет оснований полагать, что эта доля в условиях ужесточающегося банковского регулирования будет расти. Если не будет роста активов банков, то планы Минфина по размещению окажутся несостоятельными», — заключает Вайсберг. Всего, по данным ЦБ, на 1 ноября 2016 доля вложений банков в ценные бумаги превышала 11,6% от активов.

