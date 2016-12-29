Оптимизация структуры и числа сотрудников Внешэкономбанка завершится в 2017 году, сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков.



«С точки зрения внутреннего устройства ВЭБа мы сделали немного, это предстоит только в 2017 году. В 2016-м мы в основном спасали ВЭБ, решали большие реструктуризационные задачи. И параллельно мы меняли ВЭБ, и это был первый маленький этап. Поэтому в 2017 году нам предстоит большой этап по его изменению», — сказал Горьков в интервью телеканалу «Россия 24».

«Конечно, будет оптимизация… Я не вижу задачи увольнения людей, я вижу задачу оптимизации структуры и численности. Где-то нужны новые люди, где-то сократим», — пояснил он, подчеркнув, что изменения в структуре направлены на повышение эффективности управления. Это касается операционного процесса, инвестиционной деятельности, IT-блока, в которых неизбежна оптимизация штата.

«С лета мы начали проект по объединению операционных функций. И эта функция предполагает, что если раньше у нас было задействовано 500 человек, то в централизованном решении нужно буквально 50. Конечно, в этой части у нас произойдут серьезные изменения, они закончатся в 2017 году», — сказал Горьков.

Решения по изменению структуры ВЭБа уже внедряются, в следующем году самые большие нововведения предстоят в инвестиционном блоке, который будет построен по технологии agile (гибкие методологии управления в компании), сообщил Горьков. «С января мы запускаем новую систему именно организационной структуры в инвестблоке. Остальные блоки уже изменены. Так что де-факто — это новый банк», — добавил он.