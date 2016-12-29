Снижение курса украинской гривны к доллару на текущей неделе не связано с национализацией ПриватБанка и оттоком из него депозитов, сообщил зампред Национального банка Украины Олег Чурий.



«Девальвационное давление на курс гривны на этой неделе не связано с переходом ПриватБанка в государственную собственность. Утверждение, что отток депозитов из банка провоцирует усиленный спрос на валютном рынке, не соответствует действительности», — сказал он.

Курс доллара с начала недели вырос к гривне на 2,4%, следует из данных НБУ.

По словам представителя регулятора, на наличном валютном рынке продажа валюты населению продолжает превышать ее покупку.

«Фундаментальных предпосылок для колебания курса гривны пока нет — рыночные факторы пока являются благоприятными для валютного рынка. Продолжает поступать выручка от экспорта зерновых, а также сохраняется благоприятная для украинских экспортеров конъюнктура на мировом рынке черных металлов и железной руды», — добавил Чурий.

По его словам, Нацбанк Украины готов выходить на рынок с валютными интервенциями для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривны, вызванных временными факторами, и имеет для этого достаточно инструментов.