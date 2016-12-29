Банк «Советский» внес изменения в условия программ «Турбокредит» и «Турбокредит (без каско)». Теперь в рамках первого предложения клиенты могут получить кредит под 17,5—20,5% годовых в зависимости от первоначального взноса (прежде — под 17—21% годовых). При отказе от страхования каско процентная ставка составит 19,5—20,5% годовых (ранее — 20—24% годовых). В случае оформления кредита без документов о доходе взимается надбавка к ставке в размере 0,5 процентного пункта.



«При наличии каско клиенты могут получить кредит без первоначального взноса. При оформлении кредита без страхования залога потребуется оплатить за свой счет как минимум 40% от стоимости машины», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Условиями кредитования предусмотрена довольно крупная сумма финансирования — до 5 млн рублей на срок до семи лет.

Личное страхование не влияет на ставку.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).