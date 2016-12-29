Банк «Советский» внес изменения в условия программ «Турбокредит» и «Турбокредит (без каско)». Теперь в рамках первого предложения клиенты могут получить кредит под 17,5—20,5% годовых в зависимости от первоначального взноса (прежде — под 17—21% годовых). При отказе от страхования каско процентная ставка составит 19,5—20,5% годовых (ранее — 20—24% годовых). В случае оформления кредита без документов о доходе взимается надбавка к ставке в размере 0,5 процентного пункта.
«При наличии каско клиенты могут получить кредит без первоначального взноса. При оформлении кредита без страхования залога потребуется оплатить за свой счет как минимум 40% от стоимости машины», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Условиями кредитования предусмотрена довольно крупная сумма финансирования — до 5 млн рублей на срок до семи лет.
Личное страхование не влияет на ставку.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
АО «Банк «Советский» — средний по размеру активов банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Характер бизнеса — универсальный, основной источник фондирования — средства физлиц. Помимо частных лиц банк обслуживает небольшое количество корпоративных клиентов. Имеется представительная сеть продаж, расположенная в Северо-Западном и Центральном федеральных округах РФ. С 23 октября 2015 года ЦБ ввел в банк временную администрацию, возложив соответствующие функции на Агентство по страхованию вкладов. Долгое время оставалось неизвестным, кто займется финансовым оздоровлением банка, однако 29 февраля 2016 года было объявлено, что санатором выбрано ПАО «Татфондбанк», контролирующее с марта 2016 года 99,999% акций «Советского». 24 апреля были избраны новые составы совета директоров и правления, осуществляющих управление банком.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 51,11 млрд рублей (99-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -3,95 млрд, кредитный портфель — 16,16 млрд, обязательства перед населением — 30,42 млрд.