Банк России зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска акций Связь-Банка объемом 16 млрд рублей. Об этом в четверг сообщили в кредитной организации.
Количество размещенных по открытой подписке ценных бумаг составило 7 трлн 988 млрд 262,2 млн штук номинальной стоимостью 0,002 рубля за бумагу.
В результате размещения дополнительной эмиссии уставный капитал Связь-Банка увеличился более чем в полтора раза — с 29 млрд до 45 млрд рублей.
Акции размещались по номиналу, свидетельствуют материалы банка. Приобретателем акций выступил основной акционер финучреждения — Внешэкономбанк.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 326,65 млрд рублей (28-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 46,28 млрд, кредитный портфель — 194,33 млрд, обязательства перед населением — 51,39 млрд.