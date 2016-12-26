Банк России зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска акций Связь-Банка объемом 16 млрд рублей. Об этом в четверг сообщили в кредитной организации.

Количество размещенных по открытой подписке ценных бумаг составило 7 трлн 988 млрд 262,2 млн штук номинальной стоимостью 0,002 рубля за бумагу.

В результате размещения дополнительной эмиссии уставный капитал Связь-Банка увеличился более чем в полтора раза — с 29 млрд до 45 млрд рублей.

Акции размещались по номиналу, свидетельствуют материалы банка. Приобретателем акций выступил основной акционер финучреждения — Внешэкономбанк.

Связь-Банк ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики» (ПАО «АКБ «Связь-Банк») — крупный банк, 99,65% которого контролирует Внешэкономбанк. На текущий момент Связь-Банк активно наращивает кредитный портфель и нацелен на усиление розничного направления. Банк при этом широко использует фондирование от ВЭБа. В планы Связь-Банка входило существенное увеличение своей довольно широкой сети подразделений в рамках создания совместно с Почтой России почтового банка. Однако неоднократно анонсировавшийся проект так и не был реализован: было принято решение о запуске новой кредитной организации на базе дочернего банка ВТБ 24 — Лето Банка. В начале 2016 года в прессе прошла информация о возможной передаче Связь-Банка (с банком «Глобэкс») под контроль Агентства по страхованию вкладов (АСВ), данная мера была предложена в качестве альтернативной помощи ВЭБу, испытывающего проблемы с капиталом.

По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 326,65 млрд рублей (28-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 46,28 млрд, кредитный портфель — 194,33 млрд, обязательства перед населением — 51,39 млрд.