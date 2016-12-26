Портал Банки.ру поздравляет с Новым годом и Рождеством!

Дорогие друзья! Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!

Желаем, чтобы в наступающем году Огненного Красного Петуха ваши глаза горели, а настроение всегда находилось в «зеленой зоне».

Пусть 2017-й принесет яркие впечатления, творческие идеи, профессиональные победы и новые возможности. Желаем крепкого физического и финансового здоровья!

И пусть хороших новостей будет как можно больше!

Счастья, любви и благополучия вам и вашим близким!

Спасибо, что в уходящем году вы были с нами. Надеемся, что и наступающий мы проведем вместе.

До встречи в 2017 году!

Коллектив Банки.ру