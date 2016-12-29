Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности столичного банка «Новое Время» до «В++». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «А(II)».

Как поясняется в сообщении агентства, факторами, оказывающими положительное влияние на рейтинговую оценку, выступили высокий уровень нормативов достаточности капитала банка (Н1.0 на 1 декабря 2016 года — 48,1%, Н1.2 составляет 30,3%) и хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам как на краткосрочном временном горизонте (Н2 на указанную дату — 105,6%, значение Н3 равно 155%), так и на горизонте свыше года (Н4 составляет 51,5%). Поддержку рейтингу также оказали высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (216,7% за III квартал 2016-го) и высокая доля ценных бумаг, входящих в ломбардный список Банка России.



«Понижение уровня рейтинга обусловлено как пересмотром методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банков (отмена фактора поддержки за «запас прочности», ужесточение подходов к оценке подверженности регулятивным рискам), так и ухудшением отдельных финансовых показателей», — комментирует директор по банковским рейтингам RAEX Александр Сараев. В период с 1 декабря 2015 года по 1 декабря 2016-го объем средств юрлиц на счетах в банке сократился на 60%, уменьшилось число заемщиков — юридических лиц и ИП, кроме того, существенно сократились обороты по клиентским счетам и конверсионным сделкам. Дополнительное давление на рейтинг оказали рост концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 1 декабря этого года крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составляют 74% против 27% годом ранее) и признаки ухудшения качества кредитного портфеля (объем ссуд IV—V категорий качества вырос с 10% до 16% за год с 1 декабря 2015-го, в декабре была произведена переуступка части проблемной ссудной задолженности, что, по информации банка, позволило снизить долю ссуд IV—V категорий до уровня ниже 9% портфеля).