Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности столичного банка «Новое Время» до «В++». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «А(II)».
Как поясняется в сообщении агентства, факторами, оказывающими положительное влияние на рейтинговую оценку, выступили высокий уровень нормативов достаточности капитала банка (Н1.0 на 1 декабря 2016 года — 48,1%, Н1.2 составляет 30,3%) и хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам как на краткосрочном временном горизонте (Н2 на указанную дату — 105,6%, значение Н3 равно 155%), так и на горизонте свыше года (Н4 составляет 51,5%). Поддержку рейтингу также оказали высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (216,7% за III квартал 2016-го) и высокая доля ценных бумаг, входящих в ломбардный список Банка России.
«Понижение уровня рейтинга обусловлено как пересмотром методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банков (отмена фактора поддержки за «запас прочности», ужесточение подходов к оценке подверженности регулятивным рискам), так и ухудшением отдельных финансовых показателей», — комментирует директор по банковским рейтингам RAEX Александр Сараев. В период с 1 декабря 2015 года по 1 декабря 2016-го объем средств юрлиц на счетах в банке сократился на 60%, уменьшилось число заемщиков — юридических лиц и ИП, кроме того, существенно сократились обороты по клиентским счетам и конверсионным сделкам. Дополнительное давление на рейтинг оказали рост концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 1 декабря этого года крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составляют 74% против 27% годом ранее) и признаки ухудшения качества кредитного портфеля (объем ссуд IV—V категорий качества вырос с 10% до 16% за год с 1 декабря 2015-го, в декабре была произведена переуступка части проблемной ссудной задолженности, что, по информации банка, позволило снизить долю ссуд IV—V категорий до уровня ниже 9% портфеля).
ООО «КБ «Новое время» — небольшой по размеру активов моноофисный московский банк. Финансовая организация является расчетным центром как для ряда предприятий, подконтрольных акционерам (в том числе в страховании, девелопменте, инвестиционном и нефтегазовом бизнесе), так и для вновь привлекаемых с рынка клиентов. Важнейшим источником фондирования выступают собственные средства, а также остатки на счетах и депозиты корпоративных клиентов. В июне 2013 года банк вошел в систему страхования вкладов, что дало возможность нарастить объемы депозитов физлиц.
На текущий момент основным бенефициаром кредитной организации является Валентина Станкевич, владеющая долей в уставном капитале банка в размере 41,17%. Остальные доли владения распределились следующим образом: член совета директоров Дмитрий Моторин и Алексей Глущенко через АО «Бизнес-центр «Агромашимпорт» совместно владеют 27,17% акций, Ольга Нестерова — 10,70%, Малик Муратов — 7,86%, член совета директоров Оксана Бодрова и Николай Протопопов контролируют по 5,24%, председатель совета директоров Евгений Малик — 2,62%.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 2,32 млрд рублей (417-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,41 млрд, кредитный портфель — 1,46 млрд, обязательства перед населением — 0,10 млрд.