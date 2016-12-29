Банк «Образование» понизил ставки по вкладам в рублях, евро и фунтах стерлингов. «Базовый» (от 5 тыс. рублей, 150 евро, 2 тыс. фунтов стерлингов) в рублях (от 31 до 1 095 дней) открывается под 6,4—8,4% (ранее — под 7—9,5%), в евро (от 91 до 1 095 дней) — под 0,01—0,5% (ранее — под 0,2—0,75%), в фунтах стерлингов (от 181 до 1 095 дней) — под 0,01—0,1% годовых (вместо 0,3—0,75%).

Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Рентабельный» (от 30 тыс. рублей, 700 евро, 2 тыс. фунтов стерлингов) в рублях оформляется под 6,6—8,4% (прежде — под 7—9,5%), в евро — под 0,01—0,5% (прежде — под 0,2—0,75%), в фунтах стерлингов — под 0,01—0,1% годовых (прежде — под 0,2—0,75%).

«+Вторая пенсия» (от 1 тыс. рублей, от 91 до 1 095 дней) привлекается под 7—8% годовых (до этого — под 8—9%).

«Максималист» (от 5 тыс. рублей, 100 евро, от 91 до 731 дня) в рублях открывается под 6,6—8% (ранее — под 7—9%), в евро — под 0,01—0,3% годовых (прежде — под 0,2—0,6%).

Для этих трех вкладов предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.