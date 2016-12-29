Объем международных резервов РФ на 23 декабря 2016 года составил 379,1 млрд долларов против 379 млрд на 16 декабря. Такие данные приводятся на сайте Центробанка.

«Величина международных резервов Российской Федерации за неделю с 16 по 23 декабря практически не изменилась на фоне сохранявшейся отрицательной переоценки, полностью компенсированной возвратом Банку России ранее предоставленных банкам-резидентам средств в иностранной валюте и приростом остатков на счетах резидентов в Банке России», — уточнили в ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Как ранее сообщал портал Банки.ру, за 2015 год общий объем резервов уменьшился на 4,5%. Сокращение было зафиксировано по всем компонентам ЗВР, кроме монетарного золота.

В начале лета 2015 года в Центробанке озвучили комфортный для России уровень резервов — 500 млрд долларов; довести ЗВР до этой величины планируется за пять — семь лет. С 13 мая по 28 июля 2015-го Банк России проводил на внутреннем рынке закупки валюты в резервы в объеме 100—200 млн долларов ежедневно. Приостановка процесса была связана с ростом волатильности на валютном рынке.

В марте этого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что «никакой спешки с пополнением золотовалютных резервов нет, они достаточны». Она дала понять, что регулятор может возобновить закупки валюты в резервы вне зависимости от уровня курса, но будет принимать в расчет уровень его волатильности.