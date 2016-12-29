Центральный банк РФ подал апелляционную жалобу на определение Арбитражного суда Ставропольского края о приостановлении процедуры ликвидации КБ «ГРиС-Банк». Регулятор обжаловал в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 18 ноября. Суд планирует рассмотреть жалобу ЦБ 17 января 2017 года.

Краевой арбитражный суд приостановил производство по делу до вступления в законную силу решения Арбитражного суда Москвы, который рассматривает заявление о незаконности приказа об отзыве у ГРиС-Банка лицензии.

Центробанк России 18 августа отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ГРиС-Банка (Пятигорск). Регулятор выявил в ГРиС-Банке нарушения требований Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В сообщении говорилось, что ООО КБ «ГРиС-Банк» размещало денежные средства в низкокачественные активы и не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления информации в уполномоченный орган.