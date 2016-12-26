Председатель правления ВТБ Андрей Костин передал суду свое письменное поручительство и гарантийное письмо на обеспечение залога за обвиняемого в мошенничестве барда Александра Новикова, ранее освобожденного из-под домашнего ареста. Об этом РБК сообщила руководитель пресс-службы Свердловского областного суда Екатерина Масленникова.

«Там (в письме. — Прим. ред.) говорилось, что он (Костин. — Прим. ред.) готов взять на себя бремя залоговых обязательств, гарантировать явку Новикова по первому вызову следствия и суда», — сказала Масленникова.

Свои письменные поручительства за Новикова также передали Вилли Токарев, Вячеслав Медяник, Владимир Пресняков-старший, Александр Градский, Никита Высоцкий и вдова Михаила Танича Лидия Козлова, сообщила руководитель пресс-службы. Она добавила, что на заседании суда в четверг письма не зачитывались и сумма залога за певца не озвучивалась, поскольку «в этом не было необходимости».

Ранее стало известно, что Свердловский областной суд удовлетворил жалобу стороны защиты Новикова и отменил постановление Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга о домашнем аресте артиста. «Новиков официально теперь не под домашним арестом. Даже нет подписки о невыезде. Следователь сейчас в праве самостоятельно избрать меру пресечения, в какие сроки это произойдет — неизвестно», — отметила Масленникова.

23 декабря автору-исполнителю и художественному руководителю Уральского государственного театра эстрады Александру Новикову предъявили обвинение в хищении 36 млн рублей у пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге. Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в ноябре 2015 года по заявлениям пострадавших.