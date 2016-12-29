Тюменский Запсибкомбанк снизил ставки по некоторым ипотечным кредитам на 0,1—0,5 процентного пункта.

Изменения коснулись программ, позволяющих приобрести в собственность готовое или строящееся жилье, земельный участок, а также «Ипотеки для студентов». Диапазон процентных ставок по указанным кредитным продуктам — 12—14% годовых. Величина ставки зависит от размера первоначального взноса и срока кредита.

В банке действуют сниженные процентные ставки для сотрудников бюджетных организаций, молодых семей и распорядителей материнского (семейного) капитала.

Срок, на который заключается договор ипотеки, не может превышать 30 лет. Минимальный первоначальный взнос — 10% стоимости приобретаемой недвижимости.



«При отказе от личного и/или титульного страхования ставка увеличится на 1 процентный пункт. Банк принимает в качестве подтверждения дохода справки по форме 2-НДФЛ, налоговые декларации и иные документы, но при условии уплаты налогов от указанных в справках сумм в полном объеме. То есть нельзя подтвердить «серый» доход справкой в свободной форме», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.

