Тюменский Запсибкомбанк снизил ставки по некоторым ипотечным кредитам на 0,1—0,5 процентного пункта.

Изменения коснулись программ, позволяющих приобрести в собственность готовое или строящееся жилье, земельный участок, а также «Ипотеки для студентов». Диапазон процентных ставок по указанным кредитным продуктам — 12—14% годовых. Величина ставки зависит от размера первоначального взноса и срока кредита.

В банке действуют сниженные процентные ставки для сотрудников бюджетных организаций, молодых семей и распорядителей материнского (семейного) капитала.

Срок, на который заключается договор ипотеки, не может превышать 30 лет. Минимальный первоначальный взнос — 10% стоимости приобретаемой недвижимости.

«При отказе от личного и/или титульного страхования ставка увеличится на 1 процентный пункт. Банк принимает в качестве подтверждения дохода справки по форме 2-НДФЛ, налоговые декларации и иные документы, но при условии уплаты налогов от указанных в справках сумм в полном объеме. То есть нельзя подтвердить «серый» доход справкой в свободной форме», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.

Запсибкомбанк ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк» (Запсибкомбанк) — крупный по размеру активов региональный банк, занимающий лидирующую позицию среди банков Тюменской области по соответствующему показателю. Основные направления деятельности — розничный бизнес, кредитование (как предприятий, так и физлиц), привлечение средств во вклады и расчетно-кассовое обслуживание.
На сегодняшний день структура акционеров банка достаточно сильно размыта, основными акционерами являются физические лица, в том числе топ-менеджмент кредитной организации. Лицом, под значительным влиянием которого (в соответствии с критериями МСФО) находится банк, выступает Дмитрий Горицкий. Крупнейшие пакеты принадлежат супругам Наталье и Дмитрию Терехиным (в совокупности 5,36%), Дмитрию Горицкому (14%), Максиму Пархоменко (12,44%), родственникам Любови и Роману Палиям (10,49%; последний является сыном экс-гендиректора «Нижневартовскнефтегаза» и бывшего вице-президента «Славнефти» Виктора Палия), Андрею Панкову (8,67%), Игорю Самкаеву (8,34%), Андрею Уфимцеву (3,70%). Часть акций кредитной организации находится в перекрестном владении. Помимо этого в составе акционерского капитала банка участвуют две кредитных организации: ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (8,32%) и ПАО «М2М Прайвет Банк» (1,62%). В составе миноритарных акционеров банка (с пакетами акций менее 5%), несмотря на несущественные доли владения, стоит отметить бывшего генерального директора ООО «Газпром добыча Уренгой» Рима Сулейманова (1,65%).


По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 110,49 млрд рублей (62-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 13,91 млрд, кредитный портфель — 67,64 млрд, обязательства перед населением — 63,09 млрд.