Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку подготовить предложения для ограничения выдачи потребительских кредитов гражданам с высокой задолженностью. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России представить предложения об установлении обязанности кредитных организаций и некредитных финансовых организаций проводить проверку наличия у гражданина обязательств по договорам кредита (займа) при выдаче ему потребительского кредита (займа); об ограничении прав кредитора на истребование просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа), в случае если на момент заключения такого договора соотношение размера ежемесячного дохода заемщика и размера его ежемесячного совокупного долгового обязательства превышало предельное значение, устанавливаемое Банком России», — говорится в документе.



Срок выполнения поручения — до 1 марта 2017 года.

Ранее в коллекторской компании «Секвойя Кредит Консолидейшн» сообщали, что в этом году увеличилось количество просрочивших выплаты по кредиту должников с долгами от 101 тыс. до 500 тыс. рублей: за год рост составил 28,4%, за два — 78,46%. Лидируют по доле в совокупном объеме «плохих» долгов по-прежнему долги со средней суммой задолженности в диапазоне от 11 тыс. до 50 тыс. рублей (36,9%).

​Исследование: в 2016 году выросло количество должников, не расплатившихся по крупным кредитам В этом году увеличилось количество просрочивших выплаты по кредиту должников с долгами от 101 тыс. до 500 тыс. рублей: за год рост составил 28,4%, за два — 78,46%. Об этом сообщается в материалах коллекторской компании «Секвойя Кредит Консолидейшн».





