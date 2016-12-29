Банк ВТБ 24 объявил о готовности списать задолженность погибших в катастрофе Ту-154. О желании помочь родственникам погибших также сообщили в банке «ФК Открытие» и Хоум Кредит Банке.

«Банк ВТБ 24 на следующий день после трагедии принял целый комплекс мер по поддержке родственников и близких погибших, включая выплату дополнительных компенсаций и прощение задолженности», — сообщили ТАСС в пресс-службе ВТБ.

В Хоум Кредит Банке также выразили готовность списать задолженность погибших клиентов, «если таковые будут выявлены».

«Мы приносим искренние соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154. Мы всегда стараемся войти в положение семей, которые сталкиваются с трагедией, и по мере возможности помочь им: это может быть списание долга по кредиту или оказание материальной помощи», — подчеркнули в пресс-службе банка «ФК Открытие». Чтобы получить компенсацию, родственникам погибших необходимо обратиться в одно из отделений банка.

Ранее министр транспорта РФ, председатель комиссии по расследованию крушения самолета Ту-154 Максим Соколов рассказал на пресс-конференции в ТАСС, что Сбербанк принял решение о списании долгов погибших в авиакатастрофе Ту-154. «Для этого необходимо получить соответствующие заявления от близких родственников», — сказал он, уточнив, что заявления будут приниматься не только в Сбербанке, но и в соответствующих штабах Минобороны и Минтруда.

Также Соколов подчеркнул, что в новогодние праздники ряд отделений ВТБ и Сбербанка в Москве будут выплачивать компенсации родственникам погибших в катастрофе Ту-154.