В Агентство по страхованию вкладов поступили заявления от 681 вкладчика банка «Камский Горизонт» о несогласии с размером выплат, объем их требований составляет 721,4 млн рублей. Об этом сообщается на сайте агентства.

Лицензия у татарстанского банка, базировавшегося в Набережных Челнах, была отозвана 3 ноября 2016 года. Расчеты с вкладчиками начались 17 ноября, компенсации выплачивает Росгосстрах Банк.

Объем страховых выплат по реестру был оценен в сумму около 371,2 млн рублей: эти средства причитаются примерно 950 вкладчикам, в том числе 50 предпринимателям с требованиями на 4,7 млн. Реестр обязательств «Камского Горизонта» сформирован временной администрацией на основании сведений о вкладах в документах бухгалтерского учета, переданных бывшим руководством банка.

По состоянию на 25 декабря страховку в совокупном объеме 334,7 млн рублей получили 567 вкладчиков из числа включенных в реестр, сообщает АСВ.

«Вместе с тем, по информации, полученной от временной администрации, в структурных подразделениях банка в Москве действовала организованная работниками банка мошенническая схема по привлечению денежных средств физических лиц во вклады без их отражения в официальном балансе с последующим их хищением. Первичные банковские документы (договоры вклада, приходные кассовые ордера и др.) в нарушение закона не переданы бывшим руководством временной администрации и не обнаружены в банке», — говорится в релизе агентства.

Вкладчики банка «Камский Горизонт» сообщают о проблемах с получением выплат Вкладчики банка «Камский Горизонт», лицензия у которого была отозвана 3 ноября, заявляют о проблемах с получением страховых выплат.



С учетом этих обстоятельств временная администрация 21 ноября направила в Главное управление МВД России по Москве заявление о проведении проверки на предмет наличия в действиях работников банка признаков уголовно наказуемых деяний и привлечении виновных к ответственности.

Поступившие в агентство заявления о несогласии и прилагаемые к ним подтверждающие документы (договоры банковского вклада, приходные кассовые ордера и др.) направляются во временную администрацию, в компетенции которой находится принятие решений о включении требований в реестр. «Часть обращений вкладчиков рассмотрена временной администрацией. Однако в связи с отсутствием в результате действий бывшего руководства банка данных об их вкладах в автоматизированной учетной банковской системе и документов первичного бухгалтерского учета, у временной администрации отсутствуют объективные основания для включения обязательств заявителей в реестр», — отмечает АСВ.



В настоящее время принимаются меры для установления местонахождения документов и электронных баз данных, которые могли бы позволить восстановить права вкладчиков и осуществить страховые выплаты. Агентство обещает продолжить данные меры в случае получения статуса конкурсного управляющего. Заседание арбитражного суда, на котором будет рассматриваться заявление Банка России о признании банка банкротом, назначено на 11 января 2017 года.