Внеочередное собрание акционеров «ВымпелКома» (бренд «Билайн») 29 декабря досрочно прекратило полномочия совета директоров, следует из документов компании. Одним из членов совета был бывший гендиректор «ВымпелКома» Михаил Слободин.

Ранее он покинул свой пост после того, как стал фигурантом уголовного дела о взятке в особо крупном размере. 15 сентября Сыктывкарский городской суд заочно арестовал бывшего главу «ВымпелКома» Михаила Слободина. Представитель суда пояснил, что заключение под стражу будет действовать два месяца с момента задержания. Он заявил, что Михаил Слободин объявлен в федеральный розыск.

5 сентября в центральном офисе компании «Т Плюс», входящей в холдинг «Ренова», и в самом холдинге прошли обыски по делу о взятках чиновникам Республики Коми на сумму более 800 млн рублей. По подозрению в даче многомиллионной взятки были задержаны глава «Т Плюс» Борис Вайнзихер и совладелец компании «Ренова» Евгений Ольховик. Фигурантом дела о взятках в Коми стал также бывший глава «ВымпелКома» Михаил Слободин, работавший ранее в структурах «Реновы». 7 сентября суд заключил под стражу Евгения Ольховика и главу «Т Плюс» Бориса Вайнзихера на два месяца.

По данным следствия, в течение 2007—2014 годов фигуранты дела, действуя в интересах ЗАО «КЭС», правопреемником которого является «Т Плюс», и аффилированных с ним организаций, передавали властям Коми, в настоящее время являющимся фигурантами уголовного «дела о преступном сообществе Гайзера» (экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера), в качестве взятки деньги и иное имущество за установление максимально выгодных тарифов на тепло и электроэнергию.

В октябре генпрокуратура начала проверку законности уголовного преследования бывшего главы «ВымпелКома» Михаила Слободина.