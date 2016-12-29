Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности Азиатско-Тихоокеанского Банка до «В». По рейтингу сохранен «развивающийся» прогноз и продлен срок действия статуса «под наблюдением». Ранее у банка действовал рейтинг «В+» с «развивающимся» прогнозом.

Как поясняют в агентстве, пересмотр рейтинга связан с существенным давлением на капитал банка, которое выражается в необходимости формирования резервов по активам, приходящимся на М2М Прайвет Банк («дочка» с отозванной лицензией), на среднесрочном горизонте, что при текущих показателях достаточности капитала (Н1.0 на 1 декабря 2016 года — 9,7%, Н1.2 и Н1.1 составляют 7,2%) может привести к их нарушению. «Развивающийся» прогноз по рейтингу отражает неопределенность относительно докапитализации банка, а также сокращения активов под риском, необходимых для снижения давления на капитал банка. Агентство отмечает, что отзыв лицензии у дочернего банка спровоцировал отток средств клиентов Азиатско-Тихоокеанского Банка, однако подушка ликвидности банка позволяет выдерживать оттоки без нарушения нормативов. Также банком приняты дополнительные меры для аккумулирования ликвидности под потенциальные выплаты. Негативное влияние на рейтинг оказывают высокая доля просроченной задолженности по совокупному кредитному портфелю (9,8% на 1 декабря) и неоптимальная структура обеспечения розничного кредитного портфеля.

Позитивное влияние на рейтинг АТБ оказывает хороший уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на ведение деятельности. Кроме того, агентство положительно оценивает широкую географию деятельности банка и хорошие конкурентные позиции на банковском рынке Дальнего Востока России.

Также RAEX понизило рейтинг кредитоспособности банка «Санкт-Петербург» до «А+(I)». Прогноз по рейтингу изменен с «негативного» на «стабильный». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «А++» с «негативным» прогнозом.

Ключевым фактором, оказывающим положительное влияние на рейтинговую оценку, остается высокая, по мнению агентства, вероятность административной поддержки банка со стороны органов государственной власти. Поддержку рейтингу оказали высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности и низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска. Также агентство отмечает высокий уровень обеспеченности кредитного портфеля и наличие у банка доступа к широкому спектру источников дополнительной ликвидности.

Понижение уровня рейтинга обусловлено как пересмотром методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банков (ужесточение подходов к оценке возможного объема привлечения средств за счет доступных источников дополнительной ликвидности), так и продолжающимся ухудшением качества ссудной задолженности финучреждения. Негативное влияние на рейтинг оказывают активная практика использования обеспечения I—II категорий качества для уменьшения величины фактически формируемых резервов на возможные потери по ссудам, повышенная уязвимость основного капитала к реализации кредитных рисков и невысокие показатели рентабельности.

В свою очередь Международному Коммерческому Банку (Москва) рейтинг понижен до «В++», прогноз — «стабильный». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «А(II)» со «стабильным» прогнозом.

В качестве позитивных факторов агентство выделяет высокие показатели достаточности собственных средств банка (Н1.0 составляет 27,8%, значение Н1.2 равно 26,7% на 1 декабря) и устойчивость капитала к обесценению ссудного портфеля (по отчетную дату полное обесценение 30% портфеля кредитов, выданных физлицам, юрлицам и ИП, не привело бы к нарушению нормативов достаточности капитала или требований к его абсолютной величине). Агентство отмечает приемлемый уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности и значительный запас балансовой ликвидности. Кроме того, поддержку рейтингу оказывают высокая надежность средств, размещенных на корреспондентских счетах, и высокий уровень информационной прозрачности для агентства.



Понижение уровня рейтинга обусловлено как пересмотром методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банков (отмена фактора поддержки за «запас прочности», ужесточение подходов к оценке подверженности регулятивным рискам), так и ухудшением отдельных финансовых показателей. Негативно на рейтинговой оценке отразилось снижение до крайне низкого уровня обеспеченности кредитного портфеля. Давление на рейтинг продолжает оказывать узкая клиентская база заемщиков, следствием чего является высокая концентрация активных операций на крупнейших объектах кредитного риска. Качество клиентской базы нельзя оценить как высокое: 56% портфеля ссуд на начало декабря были отнесены к III—V категориям качества, доля пролонгированных ссуд — около 30%. Также давление на рейтинг оказывает тот факт, что около 24% корпоративного портфеля классифицировано в III категорию качества с 50-процентным расчетным резервом (годом ранее было 6%). По-прежнему уровень рейтинга ограничивают недостаточная стабильность ресурсной базы и повышенный уровень регулятивных рисков (на отдельные даты отмечались диспропорции между расчетными операциями клиентов-юрлиц и масштабами бизнеса банка).

В настоящий момент бенефициарами банка являются председатель наблюдательного совета банка Александр Савельев (23,70%), Кристина Миронова, Павел Филимоненок и Владимир Реутов (по 7,64%), Оксана Савельева (5,73%), Сергей Сердюков (5,70%), ЕБРР (5,49%), Валерий Пузиков (3,11%), Владимир Матвиенко (2,65%) и Максим Воробьев (1,09%). Часть акций принадлежит ряду международных инвестфондов: «Ист Кэпитал Холдинг АБ» (6,66%), «Ю Би ЭС Групп АГ» (1,07%) и «Хоскинг Глобал Фонд Пи Эл Си» (1,02%). На акционеров-миноритариев приходится 20,83% акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».



Банк «Санкт-Петербург» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» — крупный по размеру активов подконтрольный менеджменту региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Ленинградской области. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов физических лиц и валютные операции. Базовым источником финансирования деятельности являются вклады физических лиц и средства предприятий и организаций (30,9% и 26,0% соответственно). Бенефициары банка — группа физических лиц, в которой мажоритарным акционером выступает Александр Савельев, владеющий 23,70% акций общества. По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 580,77 млрд рублей (18-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 68,32 млрд, кредитный портфель — 321,85 млрд, обязательства перед населением — 179,42 млрд.