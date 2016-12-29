Декабрь традиционно является месяцем высокого спроса на кредиты, в том числе на ипотечные. В этом году рынок «подогревает» еще и то, что завершается программа господдержки ипотечного кредитования. В 2017 году можно ожидать плавного снижения ставок по ипотеке вплоть до уровня 11%, рассказали опрошенные порталом Банки.ру эксперты.

Банк ВТБ 24 отмечает традиционный рост спроса на ипотечное кредитование по итогам декабря. «Одним из его факторов является и ожидание клиентов по прекращению программы господдержки. Люди стараются максимально конвертировать имеющиеся положительные решения от банков в выдачи», — говорит старший вице-президент, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ 24 Андрей Осипов.



Если сравнивать с показателями октября (25 млрд рублей) и ноября (28 млрд), то в декабре ВТБ 24 выдаст около 40 млрд рублей ипотечных кредитов, что почти на 40% выше результатов за предыдущие месяцы. Всего по итогам года банк планирует выдать около 300 млрд рублей, превысив показатель прошлого года в 1,5 раза.

По словам Осипова, уровень ставки по господдержке сейчас уже не так разительно отличается от ставок на рынке, ситуация плавно выравнивается в части ценового предложения, чему способствуют действия Банка России. «В настоящее время ставки уже опустились до уровня 2013—2014 годов, когда рынок показывал рекордные выдачи, и сейчас находятся на минимальных значениях. После отмены программы господдержки ставка по кредитам на новостройки и готовое жилье значительно не вырастет, скорее, стабилизируется на уровне около 12%. В дальнейшем ипотечный рынок будет органично развиваться при постепенном снижении ставок с темпом 0,5—1% в год», — прогнозирует он.

Руководитель дирекции ипотечных продаж банка ВТБ Георгий Тер-Аристокесянц указывает на то, что повышенный спрос на ипотечные кредиты в этом декабре традиционен для конца года, именно на этот период приходится пик сезона по продажам ипотеки.

Директор департамента кредитования и страховых продуктов Абсолют Банка Антон Павлов также отмечает, что декабрь является пиковым месяцем для всех видов кредитования с точки зрения спроса. «В этом году в декабре еще и заканчивается госпрограмма по ипотеке, мы уже наблюдаем рост спроса по сравнению с ноябрем, последние две недели будут максимальными с точки зрения объемов выдач кредитов», — говорит он.

Банк «ДельтаКредит» в ноябре выдал 1,54 тыс. ипотечных кредитов на сумму 3,86 млрд рублей, в декабре (по состоянию на 28 декабря ) — 2,02 тыс. кредитов на сумму 5,15 млрд. Темп роста декабря к ноябрю — 33,5% по сумме и 30,8% по количеству. В 2015 году темп роста декабря к ноябрю был более существенным — 37,8% по сумме и 32% по количеству.

Эксперты прогнозируют, что в следующем году ставки по ипотечным кредитам будут плавно снижаться.

«Среднерыночная ставка по ипотеке в первом полугодии 2017 года будет в диапазоне 11,75—12,25% годовых. Верхнюю границу мы увидим в первом квартале, нижнюю — во втором. Во втором полугодии ставки будут двигаться в диапазоне 11,25—11,75% годовых, в зависимости от того, сколько раз будет снижать ставку ЦБ и на какую величину (первое снижение мы прогнозируем в конце первого — начале второго квартала). Минимальная ставка, которую рынок может увидеть к концу 2017 года, — около 11%», — комментирует заместитель председателя правления банка «ДельтаКредит» Ирина Асланова.

«Если говорить о базовых ставках по ипотеке в следующем году, то можно ожидать незначительного изменения в сторону снижения в течение года. Соответственно, в 2017 году рост рынка ипотеки планируется в первую очередь за счет отложенного спроса на ипотечные кредиты, а также плавного восстановления экономики и роста покупательской способности. По нашим оценкам, рынок вырастет не менее чем на 10—15%», — считает Георгий Тер-Аристокесянц.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru