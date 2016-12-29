Фондовые торги в РФ закрылись ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс ММВБ прибавил 1,07% и составил 2 206,33 пункта. Индекс РТС повысился на 0,52% до отметки 1 144,26.

Обыкновенные акции ВТБ прибавили в цене 1,33%, бумаги Сбербанка — 0,71%. Обыкновенные акции «Газпрома» подорожали на 1,07%, бумаги «ЛУКОЙЛа» — на 2,41%, акции самой Московской биржи — на 1,61%.



«В четверг, 29 декабря, на фоне сохраняющихся относительно высоких цен на нефть отечественные фондовые индексы финишируют на положительной территории. Индекс РТС прибавил около 0,5% и закрылся вблизи 1 145 пунктов. Европа при этом на заключительном этапе торгов находится в минусе. Курс доллара США после очередного теста локального минимума в 60,1 рубля за доллар очень скоро вернулся к 60,6 рубля за доллар. Курс евро тем временем в связи с укреплением евро до 1,045 за доллар, как и предполагалось, восстановил позиции до 63,2 рубля за евро», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.

