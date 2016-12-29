В ходе инвентаризации имущества тольяттинского Эл Банка выявлена недостача на сумму 91,224 млн рублей. Об этом сообщает конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов.

Наибольшая сумма недостачи — 86,306 млн рублей — связана с отсутствием подтверждающих документов: договоров уступки прав требования, договоров факторинга, договоров на покупку программного обеспечения (недостача на 57,07 млн), кредитных и обеспечительных договоров, заключенных с физическими и юридическими лицами (28,986 млн), а также документов, подтверждающих остатки на корреспондентских счетах в других банках-корреспондентах (250 тыс. рублей). Остальная часть недостачи в размере 4,918 млн рублей приходится на основные средства (неотделимые улучшения в арендуемых помещениях) и материальные запасы (рекламная продукция банка, своевременно не списанная с баланса).

По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества, в том числе подаются иски о взыскании задолженности по кредитам на основании документов, имеющихся в наличии, отмечает АСВ.

Также в ходе инвентаризации выявлено имущество (банковское оборудование, оргтехника, мебель) в количестве 1 369 единиц, не учтенное на балансовых счетах банка.

Эл Банк был лишен лицензии 5 мая текущего года, а 26 июля Арбитражный суд Самарской области признал его банкротом. Согласно данным, опубликованным в «Вестнике Банка России» в начале июня, «дыра» в балансе Эл Банка (отрицательная разница между активами и обязательствами) достигла 2,17 млрд рублей.



В сентябре ЦБ сообщал об установленных фактах вывода активов из банка путем выдачи кредитов техническим компаниям, не ведущим реальную хозяйственную деятельность.