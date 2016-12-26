«Русгидро» обратилась к председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать санацию «Пересвета», сообщил РИА Новости первый замгендиректора «Русгидро» Владимир Маркин.

«Мы подтверждаем факт обращения в адрес председателя правительства РФ Медведева Дмитрия Анатольевича с просьбой поддержать предложение о санации банка…. «Русгидро» надеется, что совместные действия Банка России и акционеров банка «Пересвет» позволят найти решение финансовых проблем банка в сложившейся ситуации», — сказал Маркин.

Он отметил, что компании, входящие в группу «Русгидро», размещали средства на депозиты в банке, но его проблемы не повлияли на финансовую устойчивость компании. «Объем остатков этих средств в банке не повлиял на финансовую устойчивость группы «Русгидро», — добавил Маркин.

ЦБ с 21 октября назначил в банк «Пересвет» временную администрацию сроком на шесть месяцев, ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, что является страховым случаем. Банк России совместно с кредиторами «Пересвета» рассматривает возможность его финансового оздоровления, сообщал в ноябре зампред ЦБ Василий Поздышев.

ЦБ назначил в «Пересвет» временную администрацию Приказом Банка России от 21 октября в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения, назначена временная администрация по управлению КБ «Пересвет», сообщает пресс-служба регулятора.

Самым крупным акционером банка (доля 36,5%) является Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат).

Вторым по величине акционером (24,4%) является АО «Экспоцентр», принадлежащее Торгово-промышленной палате РФ. Еще 13,2% акций банка находятся у ООО «Содействие», которое на 100% принадлежит РПЦ. Другая компания с таким же названием, принадлежащая бизнесмену Александру Швецу, контролирует еще 12,4%. Гражданам РФ Виктору Литвякову и Лидии Макеевой принадлежит 5% и 4,5% соответственно. «ООО «Внуково-Инвест» принадлежит 1,7% банка, еще 2,4% акций находятся в руках миноритариев.