Доллар и евро завершили основную валютную сессию в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на 19:00 мск вырос на 26 копеек по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 60,59 рубля. Курс евро увеличился на 63 копейки, остановившись на отметке 63,43 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 60,798 рубля, минимальный — 60,11. Всего за торговый день совершены 34 019 сделок на 3 млрд 306 млн 892 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 63,595 рубля, минимальный — 62,8. Всего за торговый день совершены 6 447 сделок на 433 млн 907 тыс. евро.