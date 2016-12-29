Доходы федерального бюджета России с 1 января по 20 декабря 2016 года составили 12,53 трлн рублей, или 93,7% от плана, следует из материалов Счетной палаты.



«По состоянию на 20 декабря 2016 года доходы федерального бюджета составили 12,53 трлн рублей, или 93,7% прогнозного годового объема. По состоянию на 20 декабря 2016 года исполнение расходов федерального бюджета составило 14,95 трлн рублей, или 89,9%», — отмечается в сообщении.

Федеральный бюджет на 20 декабря исполнен с дефицитом в размере 2,42 трлн рублей (2,9% ВВП).



«Финансирование дефицита в основном обеспечено за счет использования средств Резервного фонда и размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, а также за счет средств во временном распоряжении, средств бюджетных и автономных учреждений, средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности», — отметили в ведомстве.