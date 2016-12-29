Банк России в рамках внедрения международных подходов к оценке и регулированию риска ликвидности вводит для системно значимых кредитных организаций новый норматив чистого стабильного фондирования. Порядок его расчета и минимальное числовое значение прописаны в опубликованном на сайте ЦБ положении «О порядке расчета норматива чистого стабильного фондирования («Базель III») системно значимыми кредитными организациями».

Согласно документу, норматив чистого стабильного фондирования (НЧСФ) регулирует (ограничивает) риск потери ликвидности банковской группы или самостоятельной кредитной организации, обусловленный структурой активов и обязательств с учетом их сроков, сумм и типов, а также других факторов, характеризующих ликвидность активов и стабильность обязательств. Соблюдение НЧСФ обеспечивает наличие у банковской группы (кредитной организации) стабильных источников пассивов в объеме, достаточном для фондирования балансовых активов и внебалансовых обязательств.

Норматив рассчитывается на консолидированной основе на уровне банковской группы, головной организацией которой является системно значимая кредитная организация (норматив Н28), или на индивидуальной основе для системно значимых кредитных организаций, которые не являются головными в банковской группе (норматив Н29).

Норматив Н28 (Н29) рассчитывается как отношение величины имеющегося стабильного фондирования к величине требуемого стабильного фондирования.

Величина имеющегося стабильного фондирования рассчитывается как сумма источников собственных средств (капитала) и балансовых и отдельных внебалансовых обязательств банковской группы (кредитной организации), умноженных на соответствующие коэффициенты стабильности фондирования в зависимости от их видов и сроков, а также иных факторов.

Величина требуемого стабильного фондирования рассчитывается как сумма балансовых и отдельных внебалансовых активов (требований), условных обязательств кредитного характера и оценочных обязательств банковской группы (кредитной организации), умноженных на соответствующие коэффициенты требуемого стабильного фондирования в зависимости от оставшегося срока до востребования (погашения) и уровня риска ликвидности соответствующего вида актива (требования), а также иных факторов.

Минимально допустимое числовое значение Н28 и Н29 устанавливается на уровне 100%.

Предполагается, что разработанное регулятором положение вступит в силу с 31 марта 2017 года. При этом в целях мониторинга в течение следующего года системно значимые кредитные организации будут ежеквартально представлять в Банк России отчетность с информацией о значении показателя и его составляющих.

Требование о соблюдении норматива и представлении по нему ежеквартальной отчетности вводится с 1 января 2018 года в соответствии с установленным «Базелем III» сроком.



В утвержденный Центробанком в конце сентября перечень системно значимых кредитных организаций (он не изменился по сравнению со списком-2015) входят Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк и Росбанк. На эти десять банков приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора. На них распространяются требования к соблюдению показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с «Базелем III».