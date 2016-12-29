Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел дополнительные санкции против российских физических и юридических лиц, передает телеканал «112 Украина».

«Из-за продолжающейся гибридной агрессии РФ против Украины Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора», — заявили в пресс-службе СНБО по итогам заседания, состоявшегося в четверг.

В частности, санкции распространены на депутатов Государственной думы седьмого созыва, избиравшихся в состав законодательного органа в Крыму и Севастополе, членов избирательных комиссий, а также предприятия, которые были перерегистрированы по российскому законодательству.

Также в СНБО заявили, что в санкционный список попали бывшие руководители Украины, которые скрываются за границей и «причастны к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии РФ против Украины». Кроме того, ограничения коснутся «подконтрольных России юридических лиц, причастных к ведению Россией гибридной войны против Украины в информационной сфере и киберпространстве».

Также санкции введены в отношении «должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к незаконному задержанию украинских граждан в России», заявили в СНБО.