Страховая группа «СОГАЗ» закрыла сделку по приобретению 100% голосующих акций СК «Регионгарант», сообщили в пресс-службе группы.



Ранее ФАС одобрила ходатайство «СОГАЗа» на осуществление сделки.



«Наша оценка показала, что СК «Регионгарант» имеет хорошо сбалансированный страховой портфель как в корпоративном сегменте, так и в части работы с физическими лицами. Также обращает на себя внимание высокий уровень ликвидности и надежности инвестиционного портфеля компании», — заявил председатель правления «СОГАЗа» Антон Устинов.



По состоянию на 30 сентября 2016 года активы СК «Регионгарант» по РСБУ составляли 2,84 млрд рублей, капитал — 1,45 млрд. Совокупные сборы компании за девять месяцев 2016 года без учета перестрахования достигли 524,9 млн рублей. Сборы по ОСАГО составили 78,4 млн рублей, по обязательному страхованию ответственности перевозчиков перед пассажирами — 9,6 млн, по страхованию ответственности владельцев опасных объектов — 1,9 млн.

Это четвертая сделка «СОГАЗа» на рынке M&A за последние годы. Ранее группа приобрела страховые компании «Транснефть», «АЛРОСа» и «ЖАСО».



СОГАЗ АО «СОГАЗ» – крупнейшая универсальная страховая компания, ключевой участник группы «Страховое общество газовой промышленности». По итогам 2015 года компания заняла второе место по сборам в сегменте прямого страхования (123,22 млрд рублей) и первое место – по объему собранных перестраховочных премий (7,04 млрд рублей). В страховом портфеле компании в 2015 году основными составляющими стали: страхование имущества юридических лиц (37,35%) и добровольное медицинское страхование (28,35%). Крупнейшими акционерами АО «СОГАЗ» выступают структуры ПАО «Газпром» (40,2%) и банка «Россия» (32,3%). Региональная сеть компании состоит из более чем 290 обособленных подразделений, в том числе 93 филиалов в 83 субъектах РФ. Головной офис компании находится в Москве.