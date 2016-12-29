Российская экономика сможет выйти на рост в 4% к 2021 году, считает председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс глава Минфина РФ Алексей Кудрин.

«Мы можем уже в 2019 году выйти на уровень выше 3% и где-то к 2021 году или 2022 году выйти на уровень 4%», — сказал экс министр финансов в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, на эти ориентиры нацелена работа ЦСР по стратегии экономического развития РФ, обеспечить их — непростая задача.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил правительству разработать предметный план развития экономики страны до 2025 года, который позволит России выйти на темпы экономического роста выше мировых уже на рубеже 2019—2020 годов.

В ноябре экономика РФ вернулась к росту: с очисткой от сезонного фактора ВВП вырос на 0,1% в месячном исчислении, в годовом выражении — на 0,5%. Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду ВВП РФ на 2016 год до 0,5% с 0,6%.